VTuber、XR技術、メタバース――様々な“バーチャル”に関するトピックは、日々多く生まれている。企業による巨大な施策から、個人によるマイクロだが熱気あふれる取り組みまで、その規模は様々だ。

（関連：【画像あり】ROF-MAOの活動修了を発表する剣持刀也）

連載「Weekly Virtual News」では、一週間のうちに起きた“バーチャル業界”に関連する様々な話題をピックアップ。ニュースとして紹介するだけでなく、筆者の独断と興味関心からフックアップしたいトピックも取り上げる。

■卒業、離脱、婚約、解散……各所で一波乱あったVTuber業界

先週のVTuber業界は大きな動きが各所で見られた。特に、4月に運営体制変更となったホロスターズから、5月26日に計6名（花咲みやび、岸堂天真、律可、アルランディス、水無世燐央、影山シエン）の配信活動終了が発表された件は、大きなインパクトのあるニュースだった。総タレント数が半分となる事態だ。

ホロスターズをめぐっては、厳しい状況ながらも吹っ切れて活動する流れも見られたが、さすがにこれ以上の活動は難しいと感じたタレントが多かったのだろう。活動終了後の動向はもちろんわからないが、別名義の個人活動や新たな事務所所属がよい道であるならば、この選択もやむなしといったところだろう。

一方、にじさんじ発ユニット「ROF-MAO」も一つの区切りを迎えた。5月28日にメンバーの剣持刀也がユニットを離脱し、ほかのメンバーもユニット活動の休止に至った。にじさんじ屈指の人気ユニットだっただけに、突然のメンバー離脱と活動休止には驚きの声が上がった。

もっとも、自身の活動路線を重視したい剣持刀也の意向をしっかりと汲み取った判断であり、その結果かこのメンバー離脱には“修了”という表現があてがわれているのが面白い。活動休止日には現体制最後の楽曲が発表されていることから、当人たちの間では円満なピリオドが打たれていると考えてよさそうだ。

また、同じくにじさんじ所属の北小路ヒスイは、5月30日に婚約を発表した。大手事務所所属VTuberの結婚・婚約報告は未だ珍しく、こちらも驚きの声が各所で見られた。

しかも彼女の場合、活動は今後も継続する上に、既婚女性であることを活かした活動形態も増やすようだ。剣持刀也と同様に、タレントの自主性を活かすスタンスが、にじさんじに浸透していることを伺わせる事例だ。

大手以外にも一波乱が見られた。2020年から続くグループ「らいとあっぷ！」「グロウあっぷ」「ぷりずむあっぷ！」が、5月29日突如、運営企業との契約終了を発表した。

そして、「らいとあっぷ！」所属のアイリス・ルセンから、事実上の解散理由が「運営会社の役員による資金の持ち逃げ・失踪」であること、そして後続事務所「りあぷろ - Realize Production -」の立ち上げが発表された。自己資金で新会社も設立されるとのことだ。

2025年11月にも、国外ではVShojo、国内ではVivid Vが、こうした横領事案で解散に至っており、類例とカウントできそうだ。ファンからすれば頭を抱えたくなる事件だが、タレントが名義そのままに放出される形となったのはまだ幸いか。6月1日から新たに歩みをはじめたりあぷろに幸が多いことを祈る。

■「Aqours」が配信者に？ ラブライブ！公式Xに謎の立ち絵投稿が続く

まだ詳細は明かされていないが、筆者が気になっているトピックが一つある。「ラブライブ！」シリーズの公式Xに投稿されている、「スクールアイドル活動 アバター衣装」と題した画像投稿だ。

画像に写っているのは「Aqours」のメンバー。従来の関連作品で見られた作画ではないデザインで、しかも全身が写る立ち絵で、髪には派手なカラーのメッシュが差し込まれているようにも見える。さらに、各メンバーごとに凝ったデザインのロゴも公開されている。

……人によっては、「なんかVTuberっぽい」と感じるだろうか。筆者もそう感じている。なお、立ち絵は5月26日から毎日投稿されており、このペースだと6月3日に「Aqours」全員分の立ち絵が公開されることになる。

はたしていったいなにが起こるのか。「ラブライブ！」シリーズ公式Xを注視しておきたいところだ。

（文＝浅田カズラ）