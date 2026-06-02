『風、薫る』（NHK総合）第47話では、かけがえのない仲間がりん（見上愛）と直美（上坂樹里）の元を去った。

参考：『風、薫る』第48話、りん（見上愛）が安（早坂美海）から意外な話を聞く

小野田（宮地雅子）を看取った後、実習を休んでいたゆき（中井友望）。バーンズ（エマ・ハワード）は生徒たちを連れてゆきの部屋へ行き、その場で授業を始める。ゆきも起き上がって参加した。

ゆきは小野田の死にショックを受けていた。「いつ亡くなってもおかしくない」小野田と仲良くなり、好意をもって接するうちに、失う恐怖が増し、ついにその瞬間を迎えた。嗚咽をこらえながら話すゆきの中で、小野田の死は、今なお現実のものとして続いていた。

言葉を次いだゆきは「看護婦は人を助けるだけでなく、見送る仕事でもある」と語る。「助けたいと思って」看護婦を志したゆきは、失うことの辛さに直面していたのだった。

ゆきと同じ組で、内科の患者を担当していたトメ（原嶋凛）は、小野田の死に涙を見せなかった。しかし、つらくなかったわけではない。バーンズが言うように「耐えることとつらいと思うことは別の話」で、トメが動じていないように見えたのは、個人的な経験も影響していた。

末っ子のトメは兄を労咳で亡くしており、看護婦を目指したのも「悔しくて、かたき取ってやろう」と思ったことがきっかけだった。「兄ちゃんが死んだときずっと泣いてた」と話すトメは、誰よりもゆきの気持ちがわかったはず。だからこそ、そっと見守っていたのだろう。

ゆきの答えは終わらせることだった。「看護婦にならないという覚悟」は、自分自身を見つめ、患者のために出した結論だった。それはゆき自身のためでもある。ゆきは「私は人の生き死にに関わる仕事ができる人間じゃない」と自覚した。それを教えてくれたのは小野田だ。看護実習はゆきの人生の指針になった。

ゆきがお宮で聞いた天の声。存命中のナイチンゲールが語りかける「看護ほどどんな人間かが問われる仕事はありません」という言葉は、ゆき自身の心の声だったのかもしれない。

ゆきを演じた中井友望は感情表現の多彩さが特筆される。大粒の涙をこぼしながら思いを吐露する演技は、思わず引き込まれる迫力があった。「人の生き死に」に揺れるゆきは、『ベイビーわるきゅーれ』で演じた、表情を変えず淡々と死体を処理する業者の宮内と180度異なっており、あらためてそのギャップに驚かされる。

中井にとって役者は天職にちがいない。今作のゆきが、進んで行った道の先で、かつての仲間と再会する日が来ることを願うばかりだ。（文＝石河コウヘイ）