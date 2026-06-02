ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ 3』が、6月14日午後9時より放送を開始する。20代“ガール”と30代“レディ”それぞれの世代に寄り添うテーマソングとして、Gyubinとchilldspotによる書き下ろし新曲の起用が明らかになった。

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本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格……結婚で一番大事な条件は？」など、剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が寄せられ、20～30代女性を中心に話題を呼んだ。

今回の新シーズンでは、前シーズンから引き続きアン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈の4名がスタジオMCを務める。また、参加者には、過去に人気恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ「おだみゆ」こと小田美夢や、SNSの総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuber・えっちゃんをはじめとする個性豊かな面々が揃った。

そんな『ガールオアレディ 3』で20代“ガール”の恋を彩るのは、デビュー曲「Really Like You」がアジア各地のバイラルチャートで1位を記録したGyubin。本作のために書き下ろされた「You Light Up My Life」は、初めての愛に触れた喜びをピュアに歌い上げた一曲となっている。本楽曲はGyubinの日本デビュー曲として、6月2日よりTikTokおよびInstagramにて先行解禁され、6月12日よりフル配信される。

そして、30代“レディ”の恋愛模様に深みを与えるのは、4人組バンド・chilldspot。書き下ろし楽曲「Ladyy」は、抗えない恋心に翻弄されるレディのリアルな心情を、Vo.比喩根の物憂げな歌声と、都会の夜を思わせるサウンドにのせて表現した一曲で、6月10日に配信リリースが控えている。

■Gyubinのコメント

今回、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ 3』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当に嬉しく思っています。私自身恋愛リアリティーショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとても嬉しいです。そしてこれから日本でも、皆さんにたくさん歌をお届けできるように頑張ります！

■比喩根（chilldspot Vo/Gt）のコメント

「30代の恋愛ソングを」とお話をいただいた時、嬉しさの反面、自分達がなっていない年齢の雰囲気を曲で表現できるのか？という不安がありました。ですが、年代や年齢も違う作品から何かを日々受け取っている中で、あれ？表現するべきは純粋で簡単な事だ。と思った時、Gt.玲山君から「Ladyy」のデモが送られてきました。洒落たサウンドとは裏腹に飾らない歌詞の中に少しあるロマンチックさが素敵で、私も！と歌詞やメロを共に模索するようになってたくさん試してこの曲ができました。肩肘の張らない、心のそばに置けるような曲です！ （文＝リアルサウンドテック編集部）