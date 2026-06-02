２日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けた売りは朝方で一巡し、その後は株安などを手掛かりに切り返した。



米国とイランの協議進展期待が後退するなか、１日の米原油先物相場が反発したことを受け、同日の米長期債相場がインフレ懸念から反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及した。ただ、トランプ米大統領が今後１週間以内にイランと合意する可能性を示唆していることから一段とは売り込みにくく、債券先物は午前９時３０分ごろに１２８円６１銭をつけたあとは持ち直し。時間外取引で米原油先物と米長期金利の上昇が一服していることや、日経平均株価が反落したことが買い手掛かりとなり、この日の高値で前場の取引を終えた。なお、きょうは財務省による１０年債入札が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比２２銭高の１２８円９６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０２５％低い２．６５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS