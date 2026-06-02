独特なポーズで抱っこされる黒猫。リラックスモードが一変したワケに「急にスイッチが入るのが可愛い」
【画像を見る】「ん？もしかして……」何かに気づいた黒猫の大反撃がたまらん
飼い主さんに抱っこされている黒猫。一見すると幸せいっぱいの光景ですが、その時間は長くは続かなかったのだとか……。こんなに穏やかな様子なのに、いったい何があったのでしょうか？
話題になったのは、Xユーザー 黒猫あさり（@kuro_asari5bee）さんの投稿です。
動画に登場するのは、黒猫のあさりちゃん。飼い主さんに抱っこされて、手足を上にぴーんと伸ばした"完全リラックスモード"です。なかなか独特な姿勢ではありますが、穏やかな表情を浮かべて満足そうに抱かれています。
飼い主さんは、親指であさりちゃんのおしりをそっとなでなで。
そこで「あれ？なでられてる……？」とでも言いたげに、ゆっくり手のほうへ視線を送るあさりちゃん。ここまではまだ、穏やかな空気のままです。
しかし、次の瞬間。
「この手がなでていたのか！」と言わんばかりに、飼い主さんの手をぐっと掴み、自分のお腹のほうへ引き寄せます。
そこから繰り出されるのは、流れるような連続キック！片足ずつ、容赦なく手を蹴り続けます。
さらにあさりちゃんは「さらにこうしてこうだ！」と続けるように、掴んだ手を今度は顔のほうへ。
そして、両足を構えて、トドメの一撃をどーん！！！
前半のとろけるような表情はどこへやら。後半は荒れ狂うように手を蹴り続けるあさりちゃんの豹変ぶりがおもしろい投稿です。
この投稿には、「急にけりけりスイッチが入るのが可愛い」「切り替わりの差が激しい」「お尻触られてる時の虚無顔が可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。
■飼い主さんに聞きました！
飼い主さんに、この動画についてお話を伺いました。
反応については、「皆さん前半の穏やかムードからの変貌に笑ってくれてて面白かったです」とのことでした。
ところで、動画の冒頭、あさりちゃんは仰向けで手足を伸ばした、なんとも無防備な姿勢でした。これはどうやって生まれたのでしょうか？
飼い主さん「わりとこの姿勢で大人しくしてくれることは多いです。でもいきなり仰向けにさせられて、呆然としてるんだと思います」
なるほど、あの"ぽかーん"とした表情は、突然のひっくり返しで呆然顔になっていたのですね。そのことを知ってからもう一度見ると、また違った可愛さがあります。
■連続キックを浴びる飼い主さん、その心境は……？
気になるのは、あれだけ蹴られている飼い主さんの本音です。
飼い主さん「この場合のケリケリは爪も立ててなくて痛くないので、蹴りぐるみ的な感じでストレス発散になってると思ってます。なので基本的に好きにさせてます笑」
なんと、あんなにケリケリされていても痛くないとのこと！爪を立てずに蹴ってくれるところに、あさりちゃんの優しさもちらり。それを受け止めて見守る飼い主さんも、なんともおおらかです。
あれだけ激しく蹴った後、あさりちゃんはどう過ごしたのでしょうか。
飼い主さん「膝から降りてからしばらくして、また膝に戻ってきたので、嫌では無さそうです」
結局また膝に戻ってくるとは！なんとも猫らしい気まぐれっぷりが、たまらなく愛おしいですね。
■おしりトントンはOK、なでなではNG……？
普段、おしりトントンは大好きだというあさりちゃん。今回の"なでなで"はなぜダメだったのでしょうか？
飼い主さん「なで方が気持ち悪かったとかそんな感じと思われます笑 普段はなでるのも喜んでくれます」
つまり、なで方そのものというより、あさりちゃん的に「今のは違う！」というポイントがあったのかもしれません。猫ならではの繊細なこだわり……奥が深いですね。
実はあさりちゃんの繊細なこだわりは、以前にも話題になっていました。身体のどこを触ると、どんな反応になるのかを飼い主さんが図にまとめた投稿は、6.8万件を超える「いいね」を獲得する人気ぶりでした！
■実家の猫ちゃんたちとの交流で、ちょっぴり変化が？
あさりちゃんは最近、飼い主さんのご実家の猫ちゃんたちとの交流があったそう。その後、ちょっとした変化が見られたのだとか。
飼い主さん「最近別件でキャリーバッグに入ってもらうことがあったんですが、いつもは嫌がるところをすんなり入ってくれたので、実家の猫たちにまた会える！と思ったのかな？と思うとちょっと可愛いです」
「また実家のみんなに会えるんだ！」と勘違いして、いつもは嫌いなキャリーバッグにスッと入るあさりちゃん。健気で可愛すぎます……！
■実家の猫ちゃんと、窓辺でバードウォッチング
ちなみに、飼い主さんのXアカウントには実家の猫ちゃんとあさりちゃんが一緒に過ごす投稿もアップされています。
窓際に並んで、外の鳥をじっと見つめる2匹。お互いに絶妙な距離感を保ちながら、なんとなく気にし合いつつ、外の景色を眺めている様子がたまりません。「ちょっと気になる存在」くらいの距離感が、見ているこちらまでほっこりしてしまいます。
■でも、他の猫と仲良くされるのはイヤ！？衝撃のヤキモチ事件
そんなあさりちゃんですが、実は他の猫ちゃんに対してちょっぴり複雑なお気持ちもあるようで……。
別の投稿では、飼い主さんが手を差し出すと、あさりちゃんがその手を肉球でテシテシと強めにタッチしていました。
「シャーッ！」と言いながら何度もタッチするその姿は「ほかの猫を触ったその手で、私をなでようなんて！信じられない！」と言わんばかりの様子。これはもう、立派なヤキモチですね。
肉球でテシテシしてくる怒り方の、なんと愛らしいことか。怒っているのに可愛い、というのが猫のずるいところです。
■やっぱり飼い主さんが1番のあさりちゃん
最後に、最近の可愛いエピソードも教えていただきました。
飼い主さん「実家から戻ったあと、しばらく私にベッタリくっついて寝てくれたので、なんやかんや疲れてたのかな、私の近くで癒されてるのかなと思ったらとても可愛かったです」
実家ではしゃいだあとは、やっぱり飼い主さんが1番の安心場所。蹴ったり、甘えたり、ベッタリ寝たり。あさりちゃんの感情表現の幅広さに、ついつい目が離せなくなってしまいます。
そんなあさりちゃんの日常は、黒猫あさり（@kuro_asari5bee）さんのXアカウントで見ることができます。気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香