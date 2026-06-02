欧州で繰り返される“アジア人無視”、今度は韓国人…CL優勝イ・ガンインのトロフィーリフトで露骨なカメラ切り替え

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）の次はイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）だ。欧州の頂点に立った瞬間でさえ、アジア人選手はまともにスポットライトを浴びられなかったという人種差別論争が再び持ち上がった。

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パリ・サンジェルマンは5月31日（日本時間）、ハンガリー・ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われたアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ決勝で120分間を1-1と引き分けた後、PK戦を4-3で制し優勝した。これでパリ・サンジェルマンは大会2連覇を達成した。

イ・ガンインも韓国人選手として初めて、2シーズン連続でCLの優勝トロフィーを掲げるという記録を打ち立てた。なお、決勝はベンチ入りこそしたが試合出場はなく、2季連続で決勝の戦いをベンチで見守った。

問題は優勝セレモニーで起こった。選手たちが喜びを爆発させる肝心の瞬間に、イ・ガンインは適切にスポットライトを浴びることができなかったのだ。

中継を担当した放送局は、PSGの選手たちが順にトロフィーを掲げる場面を生中継したが、イ・ガンインの番になると突然、画面を全体の引きのアングルに切り替えた。

前の選手やその後の選手たちのセレモニーは、顔のクローズアップとともに詳細に映し出されたが、イ・ガンインの場面だけが妙に短く、遠目から捉えられたため、ファンの不満が爆発した。

これを受け、インターネット上では「またアジア人選手だけがスルーされた」「キム・ミンジェの時とそっくりだ」「明白な差別ではないか」との反応が相次いだ。

イ・ガンイン（写真提供＝OSEN）

実際、キム・ミンジェもバイエルン・ミュンヘンの優勝セレモニーで同様の論争に巻き込まれたことがある。当時も現地の生中継画面や主要な写真の選定において、キム・ミンジェの扱いが著しく小さいという指摘が続いていた。

アジア陣選手が欧州最高の舞台で中心的な成果を残しても、注目度や商業的なスポットライトにおいて相対的に冷遇されるという不満は、以前から根強く提起されてきた。特に韓国や日本のファンの間では「決定的な瞬間のたびに、繰り返し同じようなことが起きる」という声も少なくない。

もちろん、単なる演出上の偶然である可能性もある。しかし、キム・ミンジェに続きイ・ガンインまで同じような状況が繰り返されたことで、アジアのファンが抱く喪失感はさらに強まっている。

もっとも、当のイ・ガンイン本人は一言の不満も漏らさなかった。彼はチームメイトたちとともに、満面の笑みで優勝の喜びを分かち合った。

しかし、トロフィーを掲げる歴史的な瞬間さえまともに映されなかったという事実は、アジアのサッカーファンに一抹の苦々しさを残した。

（記事提供＝OSEN）