学生たちがインターネット上の犯罪を未然に防ぐ活動に貢献します。

【写真を見る】若者の視点に期待！闇バイトや違法薬物…インターネットに蔓延る危険な情報を報告「サイバーパトローラー」を県内の学生に委嘱（山形）

山形市の専門学生がネット犯罪につながる情報を監視する「サイバーパトローラー」として活動することになり、山形県警から委嘱状が手渡されました。

委嘱状が手渡されたのは、大原学園山形校の学生代表５人です。

県警では、近年増えているインターネット上の犯罪を未然に防ごうと、犯罪につながりそうなサイトやＳＮＳ上の情報を報告するボランティア「サイバーパトローラー」を県内の大学生や専門学生に委嘱しています。

大原学園山形校では５年前からこの活動に参加していて、今年度は１６７人の学生がサイバーパトローラーとして活動します。

情報ＩＴクリエイター専門学校 高度システム開発コース １年 佐藤天彦さん 「僕も将来エンジニアを目指しているのでシステムを作る側としても安全なインターネット環境づくりに貢献できるようになりたい」

大原学園山形校 公務員コース １年 佐藤くるみさん「何が正しくて何が間違っているのかパッと見てわかるものではないと思うので自分で判断力をつけてしっかり見極めていきたい」

■昨年は過去最多の報告数 学生ならではのアンテナが活躍

昨年度はこの活動で、違法薬物や闇バイトに関する投稿など、学生から過去最多の１９２０件の通報があり、実際に警察による投稿の削除要請などにつながりました。

学生ならではのアンテナが重要な役割を担ってます。

県警本部 生活安全部 長沼伸和 部長「高校生が闇バイトに加担するということもありますのでそれをなくすにはやはり学生さんの目線で様々な情報を確認していただくことが必要」

インターネット上の犯罪が多岐にわたる中、日々ネットに親しむ若者の視点に期待が寄せられます。