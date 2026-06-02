山形市の６０代の男性が、インターネット上の投資サイトでのやり取りをきっかけにアプリをダウンロードさせられ、現金１５００万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。

【写真を見る】「そんな人いない」やりとりしていたのは実在しない“証券会社のアナリスト” 被害額1500万円超 利益が出ているように見えた「開発中アプリ」だが、だまされた（山形）

警察によりますと、山形市の６０代の男性は今年３月上旬、インターネット上の投資サイトに表示された相談窓口に投資に関する相談メッセージを送信したということです。

その後男性は、証券会社のアナリストを名乗る人物とＬＩＮＥでやり取りするようになり、株式投資のアドバイスを受けるようになりました。

■「開発中のアプリ」に誘導 見かけは利益が出ているようだったが…

３月下旬になって、男性は相手から「開発中のアプリがあり、上昇する株を自動判別できる」などと言われ、アプリをインストールし、指定された口座に現金を振り込んだということです。

アプリ上では利益が出ていて、さらにアプリ上の資金を自身の口座に移すことができたため、男性は投資を続けていましたが、証券会社に相手の在籍確認をしたところ、そのような人物はいないことがわかり、被害に気が付きました。

男性は７回にわたり、合わせて１５１１万円を振り込んでいたということです。