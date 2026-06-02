「非常に厳しい」W杯で日本と同組のスウェーデンがノルウェーに１−３敗戦。ポッター監督は反省の弁「やりたかったことが全くできなかった」
北中米W杯のグループステージで日本代表と同組のスウェーデンは現地６月１日、親善試合でノルウェーと対戦した。
アーセナルでチャンピオンズリーグ決勝を戦ったエースのヴィクトル・ヨケレスが不在のスウェーデンは開始９分に先制点を献上。18分、37分にも失点を喫する。76分に途中出場のアレクサンデル・イサクの鮮やかな一撃で１点を返すのがやっとだった。
母国メディア『SPORTBLADET』によれば、スウェーデンのグレアム・ポッター監督は、「非常に厳しい夜だった」とゲームを振り返る。また、「ノルウェーは試合運びや連係面は我々よりはるかに優れていた。我々はやりたかったことが全くできなかった。改善しなければならない」と反省の弁を述べている。
スウェーデンは４日にギリシャと対戦。W杯前最後の親善試合で立て直しを図る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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母国メディア『SPORTBLADET』によれば、スウェーデンのグレアム・ポッター監督は、「非常に厳しい夜だった」とゲームを振り返る。また、「ノルウェーは試合運びや連係面は我々よりはるかに優れていた。我々はやりたかったことが全くできなかった。改善しなければならない」と反省の弁を述べている。
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