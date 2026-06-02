「非常に厳しい」W杯で日本と同組のスウェーデンがノルウェーに１−３敗戦。ポッター監督は反省の弁「やりたかったことが全くできなかった」

「非常に厳しい」W杯で日本と同組のスウェーデンがノルウェーに１−３敗戦。ポッター監督は反省の弁「やりたかったことが全くできなかった」