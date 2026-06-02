Æ£°æÉ÷¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ªÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÌë¤Î³¹¤ËÐÊ¤à»Ñ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①Æ£°æÉ÷¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡È³¨¤Ë¤Ê¤ë¡ÉÆü¾ï¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②③¥¢¥á¥ê¥«¡Ø¥³ー¥Á¥§¥é¡Ù④¥¤¥ó¥É¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡Ù¡¢À¤³¦¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤¿Æ£°æ
Æ£°æÉ÷¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ìë¤Î³¹³Ñ¤ÇÐÊ¤àÇò¥³ー¥Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£°æÉ÷¡¢ºî¶ÈÃå¥é¥¤¥¯¤ÊÇò¥³ー¥Ç¤Ç³¹³Ñ¤Ë½Ð¸½
Æ£°æ¤ÏBGM¤ËFelix Ames¡Ê¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¤¥à¥º¡Ë¤Î¡ÖMr. Weatherman¡×¤òÀßÄê¤·¡¢Ìë¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Íî½ñ¤¤¬»Ä¤ëÌµµ¡¼Á¤ÊÊÉ¤äÇÛ´É¤¬ÊÂ¤ÖºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£»ëÀþ¤ò¾åÊý¤Ø¸þ¤±¡¢ÐÊ¤à°ì½Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¥¹ー¥Ñー¡×¤Î´ÇÈÄ¤ä¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬ÊÂ¤Ö³¹³Ñ¤Ç¡¢´é¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤ÄÂç¤¤Ê¼ê¤Ë¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£Çã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤òÄó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Ä¥¢ー¤ä²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»Ñ¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¿ÈÇò¥³ー¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ý¤ÁÊý¡¢¼ê¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡×¡Ö²¿Çã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆü¾ï¤Ã¤Ý¤¤Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Â¤Ï²¿¤«¤ÎÉúÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡©¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£Æ£°æÉ÷¡¢¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Í½Äê
¤Ê¤ª¡¢Æ£°æ¤Ï6·î13Æü¤Ë¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony¡Ù¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¡£ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ÏNHK¤Ç¤âÆ±»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£