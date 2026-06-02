ジュニアの公式Xが更新。櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティ『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）の6月1日放送回の出演者のオフショットが公開され、注目を集めている。

【写真】櫻井翔ら『真剣遊戯！THEバトルSHOW』オフショット／過去の櫻井翔と後輩の豪華ショット

■櫻井翔を後輩たちが囲んだオフショット

投稿では、左から小島健（Aぇ! group）、濱田崇裕（WEST.／「濱」は異体字が正式表記）、櫻井翔、岩崎大昇（KEY TO LIT／崎は、たつさきが正式表記）のオフショットが公開。4人は華やかなセットをバックに並び、笑顔を見せている。

小島、濱田、岩崎はピンクを差し色にしたリンクコーデ。櫻井が濱田の肩を組み、小島と岩崎もピース。先輩・後輩の距離感が伝わるあたたかな1枚となっている。

グループの垣根を越えた豪華な集合ショットに、「胸熱」「最高の4人」「神ショット」「幸せ空間すぎ」「顔面偏差値が高すぎる」「イケメン揃い」「みんないい笑顔」「家宝にします」といった声が寄せられている。