Mrs. GREEN APPLE表紙『non-no』特別版が異例の重版決定！とじ込み付録の厚紙ピンナップ写真公開

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Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る『non-no』7・8月合併号（5月20日発売）特別版の重版が決定した。

■ミセスの魅力を掘り下げたインタビュー他、3人がお悩みに回答するコーナーも

ミセスの圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が話題を呼び、発売から間もなく各ネット書店、書店店頭で完売。大反響を受け、このたび異例の重版が決定した。6月2日正午より順次ネット書店での予約がスタートし、6月18日頃から一部書店にて販売となる。

16ページの特集では、音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスが、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫る。インタビューでは「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくりその魅力を掘り下げた。

さらに今回は、事前に『non-no』公式SNSを通じて、ミセスの3人に相談したいお悩みを募集。「面接での緊張の克服方法」「人を好きになる感情とは？」「眠れない夜の乗り越え方」といった等身大のお悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返っている。

また本特集では、『non-no』創刊55周年に寄せてお祝いのメッセージも掲載。55周年にちなんだ、ミセスがお互いの“55歳”を想像した鼎談は、メンバーの素顔の魅力と3人の関係性が垣間見える必見の内容だ。

なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録が付く。その両面写真も公開となった（※通常版、特別版ともに同じ写真のピンナップ）。

メイン写真：(C)non-no 2026年7・8月合併号特別版／集英社 撮影／恒川脩平

■書籍情報

2026.05.20 ON SALE

『non-no』7・8月合併号

通常版表紙：遠藤さくら（乃木坂46） 横田真悠 久間田琳加 出口夏希 井上和（乃木坂46） 小坂菜緒（日向坂46）

特別版表紙：Mrs. GREEN APPLE

■関連リンク

『non-no』公式サイト

https://nonno.hpplus.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/