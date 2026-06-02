Creepy Nutsドラマ主題歌「Fright」×永作博美、松山ケンイチ出演ドラマ『時すでにおスシ!?』コラボMV公開

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Creepy Nutsの「Fright」とTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』とのコラボレーションMVが公開された。

■ドラマの名シーンとともに、楽曲の世界観がより深く味わえるMV

「Fright」は、4月より放送中の『時すでにおスシ!?』主題歌として書き下ろされた楽曲。4月10日の配信リリース以降、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』で初披露されるなど、国内外で大きな注目を集めている。

ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、鮨アカデミーを通して第二の人生に挑戦する姿を描く、完全オリジナルの人生応援ドラマ。6月2日22時より放送の第9話では、鮨アカデミーで初めてお客さんを相手に握る“カウンター試験”に挑戦。それぞれの想いで鮨を握っているなか、ある人物が鮨アカデミーを訪ねてきて…。と、最終回に向けていよいよクライマックスの展開に。

今回公開されたコラボMVでは、人生のあらたなスタートラインに立ち、不安や葛藤を抱えながらも前へ進んでいくみなとたちの姿と、“何度でもスタートラインに立つ”というメッセージを込めた「Fright」の歌詞が重なり合い、ドラマと楽曲の世界観がより深く味わえる。

ドラマ『時すでにおスシ!?』の名シーンとともに届けられる「Fright」のコラボMVを通じて、みなとたちが歩んできた軌跡と、楽曲に込められたメッセージを体感しよう。

なお、Creepy Nutsは、4月にアメリカで開催された『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』へ2週連続で出演。1週目のパフォーマンスは、米Billboardが選出する「Coachella Day1の最も思い出に残るパフォーマンス10選」に選ばれるなど高い評価を獲得した。

さらに、自身初となる北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』もニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡り大成功を収め、9月からは代表曲「Blinding Lights」が米Billboard史上最大のヒット曲として認定されるなど、名実ともに世界の頂点に君臨するThe Weekndのアジアツアーへのゲスト出演も決定している。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fright」

https://smar.lnk.to/Fright

■関連リンク

ドラマ『時すでにおスシ!?』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/