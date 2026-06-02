　2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円安の6万5880円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5833.49円に対しては46.51円高。出来高は2万7629枚となっている。

　TOPIX先物期近は3892ポイントと前日比51.5ポイント安、現物終値比4.84ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65880　　　　 -1140　　　 27629
日経225mini 　　　　　　 65880　　　　 -1135　　　473663
TOPIX先物 　　　　　　　　3892　　　　 -51.5　　　 40660
JPX日経400先物　　　　　 35380　　　　　-515　　　　1805
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　 -25　　　　2807
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　　-5　　　　 348

株探ニュース