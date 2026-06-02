日経225先物：2日正午＝1140円安、6万5880円
2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円安の6万5880円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5833.49円に対しては46.51円高。出来高は2万7629枚となっている。
TOPIX先物期近は3892ポイントと前日比51.5ポイント安、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65880 -1140 27629
日経225mini 65880 -1135 473663
TOPIX先物 3892 -51.5 40660
JPX日経400先物 35380 -515 1805
グロース指数先物 754 -25 2807
東証REIT指数先物 1765 -5 348
株探ニュース
TOPIX先物期近は3892ポイントと前日比51.5ポイント安、現物終値比4.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65880 -1140 27629
日経225mini 65880 -1135 473663
TOPIX先物 3892 -51.5 40660
JPX日経400先物 35380 -515 1805
グロース指数先物 754 -25 2807
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