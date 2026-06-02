県知事選挙で3回目の当選を果たした花角英世知事が2日朝、当選後初めて登庁しました。



2日午前9時すぎ、花束を受け取り400人ほどの職員に迎えられて登庁した花角知事。登庁後、職員らに3期目の決意を語りました。



■花角英世知事

「このたび県民の信任をいただきまして、引き続き知事の職務を担うこととなりました。地域経済の活性化にとりわけ力を入れなければならないと感じている。」



現職と新人2人の対決となった今回の知事選では、花角知事が554,012票を獲得し3回目の当選を果たしました。2日午後には当選証書が付与されます。