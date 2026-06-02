ももクロ・百田夏菜子がモデルのアニメキャラにネット衝撃「今年一番驚いた」
テレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（7月6日放送開始）のOPテーマは、ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」に決定した。メンバーの百田夏菜子は「弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました」とコメントを寄せると、ネット上で驚きの声があがっている。
【画像】顔似てる？ももくろ百田夏菜子がモデルのアニメキャラ
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい）の娘、一撃弾子（いちげきだんこ）が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた漫画家・こしたてつひろ氏が描いており、2022年の連載開始からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、人気WEB漫画のひとつとして注目されている。
主人公のドッジ弾子のモデルは百田で、ネット上では「女性アイドルマニアのこした先生なら有り得る」「ドッジ弾子の作者のこしたてつひろ先生はモノノフで、ドッジ弾子のキャラクターも、ももクロメンバーをモデルにしてるのか。楽しみ！」「ドッジ弾子ってももクロモデルだったんだ！」「まじかよ！今年一番驚いた」などの声が出ている。
■ももいろクローバーZ・百田夏菜子コメント（全文）
この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！そしてなんと…弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような そんな気持ちで歌わせていただきました。仲間って最高だ！！！！みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！7月から！！よろしくお願いいたします！！
【画像】顔似てる？ももくろ百田夏菜子がモデルのアニメキャラ
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい）の娘、一撃弾子（いちげきだんこ）が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
主人公のドッジ弾子のモデルは百田で、ネット上では「女性アイドルマニアのこした先生なら有り得る」「ドッジ弾子の作者のこしたてつひろ先生はモノノフで、ドッジ弾子のキャラクターも、ももクロメンバーをモデルにしてるのか。楽しみ！」「ドッジ弾子ってももクロモデルだったんだ！」「まじかよ！今年一番驚いた」などの声が出ている。
■ももいろクローバーZ・百田夏菜子コメント（全文）
この度TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』の主題歌を歌わせていただく事になりました！！そしてなんと…弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました。とても嬉しく、なんだか不思議で、ドキドキワクワクしています。主題歌のタイトルは「会心の一劇」です。弾子たちを応援しながら一緒に戦っているような そんな気持ちで歌わせていただきました。仲間って最高だ！！！！みんなで闘魂注入して、熱く楽しんでいきましょう！7月から！！よろしくお願いいたします！！