松田聖子、45周年記念ツアー映像作品より新たに2曲公開 本編ラストを飾った「夏の扉」も
松田聖子が6月3日に発売するデビュー45周年記念ツアー映像作品より、新たに2曲がYouTubeにて公開された。
【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像 本編ラストを飾った「夏の扉」も
昨年発売されたデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がロングヒット中の松田。同年にオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』の映像作品が6月3日に発売される。同映像作品には、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が収録される。
同映像作品の中から、コンサート後半のヒットメドレーより、45周年を祝うキュートなケーキに乗って登場した「Rock'n Rouge」、本編ラストを飾った「夏の扉」の2曲が松田のYouTubeチャンネルで公開された。
今回のコンサートは、第1弾で公開されたコンサートの幕開けとなる「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜 」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021 」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness 」のほかに、ドラム演奏を披露した「時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜」、「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」「大切なあなた」など往年の名曲群に加えて、アコースティックコーナーは軽快なトークと共に「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲群も演奏された。
今年の全国アリーナツアー『Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”』は6月6日からスタート。ツアーへの期待が高まる映像となりそうだ。
【動画】松田聖子、45周年記念ツアー映像 本編ラストを飾った「夏の扉」も
昨年発売されたデビュー45周年記念ベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』がロングヒット中の松田。同年にオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”』の映像作品が6月3日に発売される。同映像作品には、ツアー初日となった埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様が収録される。
今回のコンサートは、第1弾で公開されたコンサートの幕開けとなる「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜 」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021 」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness 」のほかに、ドラム演奏を披露した「時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜」、「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」「大切なあなた」など往年の名曲群に加えて、アコースティックコーナーは軽快なトークと共に「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲群も演奏された。
今年の全国アリーナツアー『Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”』は6月6日からスタート。ツアーへの期待が高まる映像となりそうだ。