悪魔のおにぎり

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　「ローソンストア100」は3日より、2018年に発売し4週間で約20万個を販売した「悪魔のおにぎり」の復刻をはじめ、冷やしてもおいしい和菓子、しっかりとした味わいで満足感のある惣菜パンなど、6月の新商品を順次発売する。

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■新商品詳細（価格は全て税込）
「悪魔のおにぎり」
価格：151円
発売日：6月17日
めんつゆで炊いたご飯に天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んだ、やみつきになるおいしさ。

「やみつき悪魔の焼きそばパン」
価格：135円
発売日：6月17日

醤油焼きそばのたれとめんつゆで炒めた焼きそばをロールパンでサンドし、天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングした、悪魔的なおいしさの焼きそばパン。

「二色葛まんじゅう　白あん・こしあん　4個入」
価格：138円
発売日：6月17日　※関東は18日

こしあん入り、白あん入りの葛まんじゅうを詰め合わせた。冷やしてもおいしい涼しげな夏の和菓子。

「わらび餅　きなこ　8個入」
価格：138円
発売日：6月24日　※関東は25日

きなこをまぶした8個入の商品。夏の涼味定番の和菓子。冷やすことで、よりおいしく。

「てりやきチキンパン」
価格：135円
発売日：6月3日

ふんわりとしたパンに、てりやきチキンとマヨネーズを絞って焼き上げた。

「たくあんマヨロール」
価格：127円
発売日：6月3日

コッペパンに細切りたくあんとマヨネーズをサンドした。細切りたくあんの食感がクセになる。

「ピザチーズパン」
価格：135円
発売日：6月10日

ふんわり食感のパンにピザソースとチーズを包み、表面にチーズをトッピングして焼き上げた。

「ハムチーズマヨネーズパン」
価格：140円
発売日：6月24日

ハム1枚と粉チーズを混ぜたマヨネーズをトッピングして香ばしく焼き上げた、ボリューム感のある惣菜パン。