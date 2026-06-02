【6月の新商品紹介】ローソンストア100、4週間で約20万個を販売した“おにぎり”が復活 「涼」を添える和菓子も登場
「ローソンストア100」は3日より、2018年に発売し4週間で約20万個を販売した「悪魔のおにぎり」の復刻をはじめ、冷やしてもおいしい和菓子、しっかりとした味わいで満足感のある惣菜パンなど、6月の新商品を順次発売する。
【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」
■新商品詳細（価格は全て税込）
「悪魔のおにぎり」
価格：151円
発売日：6月17日
めんつゆで炊いたご飯に天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んだ、やみつきになるおいしさ。
「やみつき悪魔の焼きそばパン」
価格：135円
発売日：6月17日
醤油焼きそばのたれとめんつゆで炒めた焼きそばをロールパンでサンドし、天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングした、悪魔的なおいしさの焼きそばパン。
「二色葛まんじゅう 白あん・こしあん 4個入」
価格：138円
発売日：6月17日 ※関東は18日
こしあん入り、白あん入りの葛まんじゅうを詰め合わせた。冷やしてもおいしい涼しげな夏の和菓子。
「わらび餅 きなこ 8個入」
価格：138円
発売日：6月24日 ※関東は25日
きなこをまぶした8個入の商品。夏の涼味定番の和菓子。冷やすことで、よりおいしく。
「てりやきチキンパン」
価格：135円
発売日：6月3日
ふんわりとしたパンに、てりやきチキンとマヨネーズを絞って焼き上げた。
「たくあんマヨロール」
価格：127円
発売日：6月3日
コッペパンに細切りたくあんとマヨネーズをサンドした。細切りたくあんの食感がクセになる。
「ピザチーズパン」
価格：135円
発売日：6月10日
ふんわり食感のパンにピザソースとチーズを包み、表面にチーズをトッピングして焼き上げた。
「ハムチーズマヨネーズパン」
価格：140円
発売日：6月24日
ハム1枚と粉チーズを混ぜたマヨネーズをトッピングして香ばしく焼き上げた、ボリューム感のある惣菜パン。
【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」
■新商品詳細（価格は全て税込）
「悪魔のおにぎり」
価格：151円
発売日：6月17日
めんつゆで炊いたご飯に天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んだ、やみつきになるおいしさ。
価格：135円
発売日：6月17日
醤油焼きそばのたれとめんつゆで炒めた焼きそばをロールパンでサンドし、天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングした、悪魔的なおいしさの焼きそばパン。
「二色葛まんじゅう 白あん・こしあん 4個入」
価格：138円
発売日：6月17日 ※関東は18日
こしあん入り、白あん入りの葛まんじゅうを詰め合わせた。冷やしてもおいしい涼しげな夏の和菓子。
「わらび餅 きなこ 8個入」
価格：138円
発売日：6月24日 ※関東は25日
きなこをまぶした8個入の商品。夏の涼味定番の和菓子。冷やすことで、よりおいしく。
「てりやきチキンパン」
価格：135円
発売日：6月3日
ふんわりとしたパンに、てりやきチキンとマヨネーズを絞って焼き上げた。
「たくあんマヨロール」
価格：127円
発売日：6月3日
コッペパンに細切りたくあんとマヨネーズをサンドした。細切りたくあんの食感がクセになる。
「ピザチーズパン」
価格：135円
発売日：6月10日
ふんわり食感のパンにピザソースとチーズを包み、表面にチーズをトッピングして焼き上げた。
「ハムチーズマヨネーズパン」
価格：140円
発売日：6月24日
ハム1枚と粉チーズを混ぜたマヨネーズをトッピングして香ばしく焼き上げた、ボリューム感のある惣菜パン。