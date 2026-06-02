ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山陽新幹線 運転再開 倒竹のため一時運転見合わせ 山陽新幹線 運転再開 倒竹のため一時運転見合わせ 山陽新幹線 運転再開 倒竹のため一時運転見合わせ 2026年6月2日 12時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、山陽新幹線は山口県内での倒竹のため、広島と博多の間で一時運転を見合わせていましたが、午前11時45分ごろ、運転を再開しました。この影響で岡山と博多の間の下り線で遅れが出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 【台風6号】沖縄に接近中 あす朝にも九州接近 宮崎・鹿児島・奄美では線状降水帯発生のおそれ 西日本は火曜〜水曜、東日本は水曜がピークか 関連情報（BiZ PAGE＋） 世田谷区, 介護タクシー, 静岡, 金属加工, ネジ, イベント, 鎌倉, 横浜, 葬祭, 配線