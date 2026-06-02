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JR西日本によりますと、山陽新幹線は山口県内での倒竹のため、広島と博多の間で一時運転を見合わせていましたが、午前11時45分ごろ、運転を再開しました。

この影響で岡山と博多の間の下り線で遅れが出ています。