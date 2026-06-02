ドランクドラゴン鈴木拓、新幹線で偶然再会した“中学高校の同級生”が話題「えぇー！同級生！奥さんも!!!すごーい！」
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線の車内で偶然再会した“意外な同級生”との2ショットを公開し、その相手に驚きの声が集まっている。
【写真】「奥さんも同じ学校」鈴木拓＆新幹線で偶然再会した“同級生タレント”の2ショット
鈴木は「新幹線で偶然会った」と切り出し、「中学高校の同級生」「僕の奥さんにお土産までくれた」「奥さんも同じ学校の同級生だからだ」と説明。続けて「あの人は優しいなぁ。さかなクン」と同級生が、タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンだと明かした。
投稿では、さかなクンとの笑顔あふれる記念ショットや、お土産としてもらった「赤福」の写真を披露している。
さらに、「偶然会ったビックリしてたけどギョギョギョと言ってくれなかったなぁー」とユーモアたっぷりにつづり、ファンを笑わせた。
投稿には「えええー凄い!!知らなかったです 笑」「えぇー！同級生！奥さんも!!!すごーい！」「大事な同級生ですね!!」「さかなクン、鈴木くんの人柄の良さがすごくわかる」「お土産が赤福って最高」「ぎょぎょぎょっ!!て言ってほしかったな〜」といったコメントも見られ、長年続く同級生同士の温かな交流に注目が集まっている。
【写真】「奥さんも同じ学校」鈴木拓＆新幹線で偶然再会した“同級生タレント”の2ショット
鈴木は「新幹線で偶然会った」と切り出し、「中学高校の同級生」「僕の奥さんにお土産までくれた」「奥さんも同じ学校の同級生だからだ」と説明。続けて「あの人は優しいなぁ。さかなクン」と同級生が、タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンだと明かした。
さらに、「偶然会ったビックリしてたけどギョギョギョと言ってくれなかったなぁー」とユーモアたっぷりにつづり、ファンを笑わせた。
投稿には「えええー凄い!!知らなかったです 笑」「えぇー！同級生！奥さんも!!!すごーい！」「大事な同級生ですね!!」「さかなクン、鈴木くんの人柄の良さがすごくわかる」「お土産が赤福って最高」「ぎょぎょぎょっ!!て言ってほしかったな〜」といったコメントも見られ、長年続く同級生同士の温かな交流に注目が集まっている。