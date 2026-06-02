2026年6月1日、韓国・マネートゥデイなどは「来月に予定されていたガールズグループ『KARA』の日本ファンミーティング4公演が全て中止になった」と伝えた。

KARAは東京・TOYOTA ARENA TOKYOで7月4〜5日に「2026 KARA JAPAN FANMEETING：HELLO, KAMILIA!」を開催する予定だったが、ファンミーティングの公式サイトが「諸般の事情により開催を延期させていただくこととなりました」と発表した。日本での公演は、23年のデビュー15周年ファンミーティング以来となる予定だった。

販売済みのチケットは全額返金される予定だが、会場のTOYOTA ARENA TOKYOは1万席規模で、一部では公演延期の理由は「チケット販売の不振が原因ではないか」という声も上がっているという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「世代交代。残念だけど、致し方ない」「過去の栄光だ」「若くて実力のあるかわいい子たちはたくさんいるしね」「一番人気のあったク・ハラもいないから」「コンサートでもなくファンミーティングなのに、1万席規模のアリーナ、しかも値段は1万5000円だったって、むちゃをし過ぎ」「今、人気の高いアイドルでも完売するかどうかでしょ。チケット代は半分ほど、3000席くらいが適切だと思う」「そんなに払って誰が行くの？」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）