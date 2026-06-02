SUPER EIGHT村上信五のMC番組にゲスト・石破茂氏が登場 “恐縮”すぎるオファーで検証バラエティー第3弾
5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五がMCを務める読売テレビ・日本テレビ系単発バラエティー特番『THE恐縮オファー』が11日深夜0時9分から放送される。25年9月、26年3月に続いて早くも第3弾で、ささいなお悩みをプロフェッショナルたちに本気で解決していくという内容だ。
ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、タイムマシーン3号を迎えて届ける。さらに、今回はスタジオに恐縮すぎるゲストとして衆議院議員・石破茂が登場。世の中にあふれるささいな“お悩み”を拡大解釈（!?）あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルたちに本気で解決してもらう検証バラエティー。
「電車の写真が上手に撮れない」という双子のお悩みを受けて番組スタッフがオファーを出したのは、世界中を席巻したNETFLIX映画『新幹線大爆破』の石塚紘太プロデューサー。石塚氏の呼びかけのもと映画界のトッププレーヤーたちが動き出し、さらにJR東日本全面協力も加わり、壮大な鉄道写真撮影プロジェクトが立ち上がる。果たして写真の仕上がりは…。
そして、ゲストのタイムマシーン3号の関太から持ち込まれたのは「アメリカンドックを食べた後、棒に残るカリカリをもっと堪能したい」というお悩み。番組スタッフはレストラングループ「sio」の人気シェフ・鳥羽周作氏へ相談を持ち掛けて、カリカリを使ったメニューの考案を打診。いつも捨てられてしまうカリカリはどんな変貌を遂げるのか。
さらに今回の放送に先駆けて、今年3月に放送された第2弾のTVer無料配信がスタート。「山奥にある動物園の鶴に命名して欲しい」というお悩みを、元号「令和」を考案したとされる万葉集研究の第一人者に頼んでみたらどうなるのか？など、強烈な恐縮オファーが登場する。
ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、タイムマシーン3号を迎えて届ける。さらに、今回はスタジオに恐縮すぎるゲストとして衆議院議員・石破茂が登場。世の中にあふれるささいな“お悩み”を拡大解釈（!?）あらゆるジャンルの権威へ恐縮すぎるオファーを出して、その道のプロフェッショナルたちに本気で解決してもらう検証バラエティー。
そして、ゲストのタイムマシーン3号の関太から持ち込まれたのは「アメリカンドックを食べた後、棒に残るカリカリをもっと堪能したい」というお悩み。番組スタッフはレストラングループ「sio」の人気シェフ・鳥羽周作氏へ相談を持ち掛けて、カリカリを使ったメニューの考案を打診。いつも捨てられてしまうカリカリはどんな変貌を遂げるのか。
さらに今回の放送に先駆けて、今年3月に放送された第2弾のTVer無料配信がスタート。「山奥にある動物園の鶴に命名して欲しい」というお悩みを、元号「令和」を考案したとされる万葉集研究の第一人者に頼んでみたらどうなるのか？など、強烈な恐縮オファーが登場する。