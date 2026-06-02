韓国の新星シンガー・ソングライターGyubin、日本メジャーデビュー曲が『ガールオアレディ3』テーマソングに決定
韓国出身アーティスト・Gyubin（ギュビン）の日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が、14日午後9時より放送がスタートするABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定した。
【動画】『ガールオアレディ3』テーマソング解禁映像
『ガールオアレディ』はこれまで2シーズンが放送・配信された人気シリーズで、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
今回Gyubinが担当するのは、20代“ガール”の女性たちの背中を押すテーマソング。同曲の作詞を手がけたのは、日本を代表するガールズバンドSCANDALのRINA。本当の自分を素直にさらけ出せずにいる葛藤と、愛を知ってありのままの自分を肯定することを描いた、ドラマチックなミドルバラードとなっている。楽曲は『ガールオアレディ3』のテーマソング解禁映像で公開されており、本日よりTikTok、インスタグラムでも先行公開される。
Gyubinは、デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻した、注目の韓国出身アーティスト。日本国内でも、インスタグラムのトレンド音源、Spotifyバイラルチャートで続々と1位を獲得し、累計3600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録。高い歌唱力に加えてギター、ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語、英語、日本語の3ヶ国語に通じる語学力を持ち、その確かな実力で注目を集めている。
■Gyubin コメント
今回、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当にうれしく思っています。
私自身恋愛リアリティショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！
今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。
きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。
この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとてもうれしいです。
【動画】『ガールオアレディ3』テーマソング解禁映像
『ガールオアレディ』はこれまで2シーズンが放送・配信された人気シリーズで、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンは「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
Gyubinは、デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻した、注目の韓国出身アーティスト。日本国内でも、インスタグラムのトレンド音源、Spotifyバイラルチャートで続々と1位を獲得し、累計3600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録。高い歌唱力に加えてギター、ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語、英語、日本語の3ヶ国語に通じる語学力を持ち、その確かな実力で注目を集めている。
■Gyubin コメント
今回、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当にうれしく思っています。
私自身恋愛リアリティショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！
今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。
きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。
この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとてもうれしいです。