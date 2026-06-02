Shibuya LOVEZに期待を寄せた西川貴教 （C）ORICON NewS inc.

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　アーティスト・西川貴教が2日、東京・Shibuya LOVEZのオープニングセレモニーに出席した。

【写真】蝶ネクタイがお似合い…！爽やか笑顔の西川貴教

　西川は「世界中の皆さまが来られる場所に新たに誕生し、人と文化が交わる場所になっていくのではないかと感じています」と期待を寄せた。

　6月27日に「Shibuya LOVEZ OPENING SPECIAL STAGE LIVE『T.M.Revolution REWIND OF VOTE JAPAN』」、28日に「Shibuya LOVEZ OPENING SPECIAL STAGE LIVE『Takanori Nishikawa REWIND OF VOYAGE』」を開催する西川は「最初に（ステージを）預けていただいた関係者の皆さまに感謝いたします。スタートにふさわしい公演をお届けしたいと思います」と意気込んだ。

「Shibuya LOVEZ」は、渋谷駅から徒歩9分の立地（渋谷区宇田川町9番5号）。地上4階・地下1階の鉄筋コンクリート造となる。収容人数は、アリーナ立ち見時は2026人、アリーナ着席時は1698人。コンサート、演劇、講演会、各種イベントでの使用を想定している。

　オープニングセレモニーには、西川のほか、渋谷区長・長谷部健氏、渋谷区商店会連合会会長・大西賢治氏、バンダイナムコホールディングス取締役副社長・桃井信彦氏、バンダイナムコベース代表取締役社長・伍賀一統氏、パックマン、まめっちが出席した。