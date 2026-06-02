日向坂46藤嶌果歩、四期生初ソロ写真集発売決定！ 水着＆ランジェリーカットにも挑戦【コメントあり】
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集（集英社）を発売することが決定した。
【先行カット3点】素肌がキレイ！二の腕もキュートな藤嶌果歩
同グループの最新17thシングル「Kind of love」で初の単独センターを務め、グループの中核を担う存在に成長した藤嶌。10代最後に、四期生として初のソロ写真集に挑戦した。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
解禁カットでは、太陽が照らすマイアミの地での笑顔弾ける姿を披露している藤嶌。自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦し、かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、さまざまな魅力を楽しめる1冊となった。
通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。
■日向坂46・藤嶌果歩 コメント
アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売できることになり、本当にうれしいです！
いつも応援してくださる皆さん、ありがとうございます。
撮影場所のマイアミと北海道には、「カラフルな街並みで撮影したい」という希望と、「生まれ育った地で撮影したい」という願いを叶えていただきました。
とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！
この先、アイドルをしていく中で「私にはこれがあるから大丈夫」と思える、お守りのような１冊になりました。それくらい素敵な１冊です！
皆さんにとっても、特別なものになりますように。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【先行カット3点】素肌がキレイ！二の腕もキュートな藤嶌果歩
同グループの最新17thシングル「Kind of love」で初の単独センターを務め、グループの中核を担う存在に成長した藤嶌。10代最後に、四期生として初のソロ写真集に挑戦した。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
通常版以外に、「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーが発売される。
■日向坂46・藤嶌果歩 コメント
アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売できることになり、本当にうれしいです！
いつも応援してくださる皆さん、ありがとうございます。
撮影場所のマイアミと北海道には、「カラフルな街並みで撮影したい」という希望と、「生まれ育った地で撮影したい」という願いを叶えていただきました。
とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！
この先、アイドルをしていく中で「私にはこれがあるから大丈夫」と思える、お守りのような１冊になりました。それくらい素敵な１冊です！
皆さんにとっても、特別なものになりますように。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。