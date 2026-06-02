Mrs. GREEN APPLE、『non-no』付録のショット公開 5月発売の登場号が「異例の重版」決定
Mrs. GREEN APPLEが、5月20日に発売された『non-no』（以下ノンノ／集英社）7・8月合併号特別版表紙に登場。同誌がきょう2日、同7・8月合併号特別版の重版が決定したことを発表した。
【別カット】『non-no』ミセス3人がクール表情、とじ込み付録
ミセスは、創刊55周年となる記念号の特別版表紙を飾った。3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が話題を呼び、発売から間もなく各ネット書店、書店店頭で完売。大きな反響を受け、「異例の重版が決定しました」という。6月2日の正午より順次ネット書店での予約をスタートし、6月18日頃から一部書店にて販売する。
16ページの特集では、音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスが、どんな言葉を原動力にしてきたのかに迫っている。インタビューでは「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくりその魅力を掘り下げていった。さらに今回は、事前に「「ノンノ」公式SNSを通じてミセスの3人に相談したいお悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった、等身大のお悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返った。
また本特集では、「ノンノ」創刊55周年に寄せて祝いのメッセージも掲載。55周年にちなんだミセスがお互いの“55歳”を想像した鼎談も、メンバーの素顔の魅力と3人の関係性が垣間見える内容に、反響が寄せられていた。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。今回の発表で、この厚紙ピンナップの両面写真も公開された。通常版、特別版ともに同じ写真のピンナップとなる。
【別カット】『non-no』ミセス3人がクール表情、とじ込み付録
ミセスは、創刊55周年となる記念号の特別版表紙を飾った。3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集が話題を呼び、発売から間もなく各ネット書店、書店店頭で完売。大きな反響を受け、「異例の重版が決定しました」という。6月2日の正午より順次ネット書店での予約をスタートし、6月18日頃から一部書店にて販売する。
また本特集では、「ノンノ」創刊55周年に寄せて祝いのメッセージも掲載。55周年にちなんだミセスがお互いの“55歳”を想像した鼎談も、メンバーの素顔の魅力と3人の関係性が垣間見える内容に、反響が寄せられていた。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。今回の発表で、この厚紙ピンナップの両面写真も公開された。通常版、特別版ともに同じ写真のピンナップとなる。