【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 2−2 FC東京（5月30日／YANMAR HANASAKA STADIUM）

【映像】至近距離からのシュートを神セーブ→流し目ウィンク

FC東京GK田中颯が躍動した。正GKのキム・スンギュがW杯出場のためチームを離脱するなかで先発に抜擢された26歳の守護神は、至近距離から放たれたヘディングシュートを左手1本でストップ。ファンからは「これも止めるの？」と驚きの声が上がった。

FC東京は5月30日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンドの3、4位決定戦第1戦でセレッソ大阪と対戦。敵地で2−2の引き分けに終わった。

リーグ戦を3連勝で締めくくった好調のチームにとって、アウェイでのドローは決して悪い結果ではない。しかもFC東京は、韓国代表としてW杯に出場するキム・スンギュを欠いた状態で大一番に臨んでいた。

そんななかで存在感を放ったのが、リーグ戦では2番手だった田中だった。この試合では3本の決定機を防ぐ活躍を見せている。

特に注目なのは、FC東京が1−0とリードして迎えた39分の場面だ。

直前に負傷したFWチアゴ・アンドラーデに代わって投入されたFW櫻川ソロモンが起点となり、ボックス手前で左サイドのFW横山夢樹へ展開。横山は得意の縦突破から鋭いクロスを送り込んだ。

ピンポイントのクロスに櫻川が頭で合わせ、叩きつけるようなヘディングシュートを放つ。しかし田中は素早く反応し、左手1本でセーブ。ゴール右隅へ向かった際どいシュートを掻き出し、チームを救った。

このビッグセーブはSNSでも話題となり、「片手セーブ王だな」「神セーブ連発」「日頃から良い準備をしているんだろうな」「能力を見ると2番手の選手ではないよな」「ヴェルディユース出身で去年は徳島の正GKやったんやな…そらなかなかええGKやわな」「ずっとベンチなの信じられない」など、称賛の声が相次いだ。

またプレー直後にアップで映された“ウィンク”も話題となり「ちょっと待って！！！田中颯のウィンク、なにこれ」「なにあの流し目ウィンク イケメンというよりハンサムと言いたい」「ヤバい好きになってきた……」「3つのビッグセーブ＆1つのウインクで東京サポの心のヒートマップは真っ赤」とファンの心を射抜いたようだった。

田中の活躍もあり、FC東京はプレーオフ第1戦を引き分けで終えた。第2戦でも勝利をつかむためには、守護神の存在が大きなカギを握りそうだ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）