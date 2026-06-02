再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が、衆議院で審議入りした。これまで自民党内の議論となっていたのは、検察官の「抗告」を禁止するかどうか。抗告とは、裁判所が出した決定に、検察が不服を申し立てる手続きのことだ。

【映像】「抗告」の“現行”と“改正案”違い（10秒でわかる詳細）

地裁が再審開始を決定しても、検察が抗告を繰り返すことで審理の長期化を招いているとして、自民党の多くの議員が反対していた。例えば1966年の静岡県一家殺害事件で逮捕された袴田巌さんの場合、再審開始の決定後、検察側の抗告もあり、再審が始まるまで9年もかかった。

改正案をめぐり法務省側は当初、抗告を逆に認める内容を求めていた。最終的には「全面禁止」には至らなかったものの、検察の抗告を「原則禁止」とすることが盛り込まれた案で自民党は了承、閣議決定された。

自民党内からは十分納得とまではいかない声も上がる一方、専門家からは「再審で救済する前に、冤罪（えんざい）を生み出さないために、取り調べのあり方を議論すべき」との指摘もある。『ABEMA Prime』では、抗告の必要派・不要派と議論した。

■「人生を奪う非公開の手続きは有害」不要派の主張

袴田事件の再審開始を決定した元裁判官で、弁護士の村山浩昭氏は「検察の不服申し立ては必要なく、有害だ。再審開始の決定は『無罪の言い渡し』とは違い、もう一度裁判をやり直すだけの中間的な決定だ」と語る。

その扱いについては、「裁判官は全部の証拠を見ず、検察官が提出した証拠で、確定判決を下している。ところが再審開始は、それとは違う証拠が入り、『この証拠があれば有罪判決にしなかった』と決定される。もう一度裁判を行うだけで、確定判決の効力は失われていない」と説明する。

裁判官の立場から「かなり慎重に判断している。再審開始決定を出す裁判官は、相当疑わしいと思っていることは事実だろう」としつつ、「実際は再審開始決定が出ても、不服申立てによって延びる。袴田事件では9年延び、今年確定した。日野町事件は7年7カ月。やり直しの裁判が始まるまでに、それだけ時間がかかるのはどうなのか。やり直しの正式な裁判で、検察官は有罪を主張・立証できる。それをきちんとやればいい」と求める。

再審見直しの超党派議連で事務局長を務める、自民党の井出庸生衆院議員も「抗告は不要だ。袴田事件は58年のうちの9年だが、決して短いとは言えない」と主張する。「再審請求の手続きは非公開で、その場で冤罪かどうかを決める。再審で無罪判決が出ると、検察側は一度も控訴・上告していない。もし有罪だと思うのなら、再審を始めて、公開の裁判で控訴・上告すればいい。非公開の場で、その人の人生をさらに10年前後も奪うのはおかしい」。

■「人は誰でも間違える」慎重な審理を求める必要派の主張

「抗告は必要だ」と考える法律家にも話を聞いた。犯罪被害者を支援する活動を続けている高橋正人弁護士は、「憲法76条第1項には『すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する』と書いてある。憲法上は二審制でいいが、法律で三審制になっているのは、人は間違えるから慎重にやるためだ」と条文をなぞる。

また、現行の運用を引き合いに出し、「死刑の事件は、だいたい裁判員裁判だ。一審で9人、高裁で3人、最高裁小法廷なら5人で合わせて17人、大法廷だと27人になる。27人が三審制で下した判断を、たった3人の裁判官が再審開始請求審で覆す不合理さに、どうして気付かないのか。裁判官も検察官も弁護士も、みんな間違いを起こす」と語る。

そして「我々は同じ司法試験に受かっている、同じ人間だ。弁護士も検察官も裁判官も、みんな同じレベルの中で、なぜ裁判官だけ間違えずに、検察官だけ間違えるのか。それはおかしい」と訴える。「再審開始決定が出た17件に、検察官が不服を申し立て、控訴審で4件がひっくり返った。もし抗告が禁止されたら、4件は“逆冤罪”だ。本当は犯人なのに、犯人ではないことになり、被害者や遺族にとっては権利侵害だ」。

元検事で弁護士の亀井正貴氏は、「地裁と高裁、最高裁の“通常審”で判決が確定する。『再審制度に新たな規定を設ける時に、通常審と違う制度をどうやって設けるのか』が、法務検察の基本的な考え方だ」としながら、「私自身は通常審と同じようにしなくてもいいと思っている」という。

再審開始請求審が非公開なことについては「検察は『再審請求が通り、公判が始まれば、無罪に突っ走る』と考え、請求審を本番と位置づける。私は、非公開でなく国民に開示する必要性があると思うが、請求審は山場だ」と解説する。

また「検察官は、公益の代表ではあるが、やはり捜査機関だ。検察官は再審開始決定が出ても、有罪だと判断する人種。通常審とは違うため、地裁判断を是正した方がいいとは思うが、その後に特別抗告などをダラダラやる必要はない」とした。

■「一番の問題は、抗告ではなく捜査だ」

いま永田町で議論されている改正案によって、どのような変化が考えられるのか。井出議員は「法案では『抗告は1年以内に終えるよう努力しよう』。抗告と特別抗告で2年だが、時間切れで審議が尽くされないかもしれないため、努力義務しか置けていない。スピーディーにやるべきではあるが、『1年で結論を出さないと』となった時、真実を探求できるのか、時間切れになるのか、そこは難しい」とする。

高橋弁護士は「皆、被疑者や被告人、つまり加害者側の人権しか考えていない。なぜかと言えば、2004年から犯罪被害者の権利が認められるようになったためだ。被害者遺族からすれば、通常審の三審制で死刑が確定して、いつ執行されるか心待ちにしていたのに、突然たった3人の裁判官でひっくり返る。被害者側の人権とのバランスも考えると、やはり慎重になるべきだ」との考えを示す。

そして、その背景として「一番の問題は、抗告ではなく捜査だ。捜査がずさんだから、冤罪が起きる。『科学的でまともな捜査にする』ところに話を持っていかないと、遺族からすれば論理のすり替えになる」との理由を示した。

（『ABEMA Prime』より）