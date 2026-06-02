寝ている子供達に寄り添う猫ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「愛おしいしか言葉が出ない」「仲良し姉妹ですね」等のコメントが寄せられ、6万回以上再生されているようです。

【動画：お布団を見ると『子供と猫』が集まっていて…心温まる『尊い光景』】

娘さんとももまるちゃん

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、猫のももまるちゃんと娘さんのある日の様子です。大の仲良しで相思相愛だという2人、娘さんが起きてくるとももまるちゃんはとても嬉しそうな様子だったそう。

ももまるちゃんは娘さんのあとをついてまわり、投稿主さんから見ても娘さんのことが本当に大好きな様子が伝わってきたといいます。

添い寝するももまるちゃん

その後、娘さんと弟くんがお布団にいると、そこにももまるちゃんの姿も。三人で固まって寝ていてとても微笑ましい様子だったといいます。ももまるちゃんは娘さんの顔をぺろぺろとなめて毛づくろいしてあげていたのだとか。

その様子を見て、投稿主さんは「娘さんのことを本当の妹だと思っているのかな？」と思ったそう。ももまるちゃんは、娘さんのことを姉妹だと思って大事に思っているのかもしれませんね。

他の投稿もご紹介

他の投稿でも、娘さんとももまるちゃんの仲良しな姿が紹介されているようです。ぴったりくっついて座ってテレビを見る姿や、走り回って一緒に遊ぶ姿など、微笑ましい様子が投稿されています。

猫と人間のへだたりを感じさせないほどの仲の良さに多くの方が癒されているようです。これからも可愛らしい二人から目が離せませんね。

ご紹介した投稿は6万回以上再生され「愛おしいしか言葉が出ない」「仲良し姉妹ですね」等のコメントが寄せられ、ももまるちゃんと娘さんの仲の良い姿に愛おしさを感じる人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」では、保護猫のとらまるくん・ももまるちゃんと飼い主さん一家の幸せな日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。