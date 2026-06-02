SNSで252万回以上表示され13万「いいね」を獲得しているのは、ゆったりと寝そべっている猫の様子。よく見るとツッコミどころのある姿に、SNS民からは「そら座り心地いいわ」「ウォーターベッドみたいな感覚か」などのコメントが届いています。

【写真：くつろいでいた猫→よく見たら、『下』に……「声出たｗｗ」「顔がジワジワくるｗ」まさかの瞬間】

くつろいでいるミックくん

X（旧Twitter）アカウント「今日と、セラ、ミック」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「ミックくん」がゆったりと寝そべっている姿。しっぽのあたりには筒状のフィットネス器具が転がっていて、遊び終わったあとの気配を醸し出していたそうです。

顔を上げて何食わぬ表情を見せていたというミックくんですが、飼い主さんがよく見ると気になることがあったそう。それは…ミックくんの下に、同じくスコティッシュフォールドの「セラくん」の姿があったこと。

座布団じゃないよ

あまりにも優雅に寝そべっているミックくんでしたが、実はセラくんを下敷きにしていた様子。どっかりと乗られているセラくんはといえば、口元をぎゅっと引き締めて、心なしか苦しそうな顔をしていたとか。

まるで懲らしめているようにも見える構図ですが、どうやらミックくんは単にセラくんを「座布団」として扱っていたようです。ふかふかで気持ちよかったことから、セラくんの上でのんびり過ごすことにしたようですね。

対等な兄弟

実は上に乗っていたミックくんは「弟」、乗られていたセラくんは「兄」の関係なのだとか。お兄ちゃんの上に乗るのは、ミックくんなりの甘えたい気持ちのあらわれだったのかもしれません。

兄弟はダイナミックに乱闘することもあるとのことで、どうやら2匹の関係は対等のようです。これからもお互いに切磋琢磨しながら、ときに上に乗ったり乗られたりしながら仲良く過ごしてほしいですね。

ミックくんに座布団扱いされてしまったセラくんを見た視聴者からは、「完全に潰されてるのに怒らないの優しいですね」「ぐぐぐっと堪えてる顔が～」などのコメントも寄せられていました。

Xアカウント「今日と、セラ、ミック」には、兄弟がケンカをしたり一緒に箱に入ったりする微笑ましい様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「今日と、セラ、ミック」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。