"白髪がこんなに「活かせる」なんて！【40・50代】若見え狙える♡「白髪ぼかしボブ」

年齢と共に増える白髪は、おしゃれに活かすのがおすすめです。明るいカラーで白髪を馴染ませながら立体感を演出しましょう。その白髪ぼかしとふんわりとしたボブを組み合わせることで、より若見えを狙えるのが「白髪ぼかしボブ」。軽やかな仕上がりがこれからの季節にもぴったりなので、ぜひ参考にしてみてください。

若々しい印象の軽やかなボブ

たっぷりのレイヤーでふんわり仕上げた自然な外ハネのレイヤーボブ。白髪を活かした明るめカラーがより軽やかな印象を与えています。年齢によるクセやうねりも、レイヤーの入れ方を工夫することでおしゃれ見えしそう。大人女性の髪の悩みをまるっと解消してくれそうな頼れるヘアスタイルです。

ハイライトで華やかさと立体感をプラス

こちらのヘアスタイルは、コンパクトなミニボブに明るいハイライトが映えています。のっぺり見えがちなミニボブも、ハイライトを入れることで立体的に仕上がるのがポイント。気になる白髪をおしゃれにカバーしながら、明るさや華やかさをプラスできそうです。

丸みのあるシルエットで上品に

こちらは、極細ハイライトが白髪を自然にカバーしているナチュラルな丸みボブ。トップを長めに残すことで、まとまり感が出てスタイルをキープしやすそうです。丸みのあるシルエットのボブは、柔らかさや上品さを引き出せるヘアスタイル。“髪を短く切りたいけど女性らしさを残したい”という人はぜひ試してみてください。

おしゃれな抜け感を演出

細めのハイライトで白髪をぼかしたラフな雰囲気のボブスタイル。ハイライトの明るさが髪に立体感を与えて、ふわっと華やかな印象に仕上がっています。かき上げヘアとも相性がよく、大人女性のナチュラルな魅力を引き出してくれるかも。爽やかな雰囲気がこれからの季節のカジュアルスタイルにぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。