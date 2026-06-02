猫が指のニオイを嗅ぐ理由3選

1.あいさつ

猫同士は出会うと、鼻先を近づけてニオイを確認し合う「鼻チュー」であいさつをします。これは相手に敵意がないことを伝える大切なコミュニケーションで、実際には口まわりのニオイから食べ物や相手の情報を読み取っているのだそうです。

そのため猫は、気になる相手に鼻を近づけて確認する習性があります。人に対して指先や顔のニオイを嗅ぐのも、「どんな人かな？」と確かめているのかもしれません。特に初対面では、いきなり触ろうとするより、まず指を差し出してニオイを嗅いでもらうほうが、猫に安心感を与えやすいでしょう。

2.情報収集

猫はニオイから多くの情報を読み取る動物です。体臭や食べ物の香り、フェロモンなどを確認しながら、「どんな相手なのか」「緊張しているのか」「体調はどうか」まで把握しているといわれています。さらに、敵か味方かを見極める判断材料にもしているのだとか。

引っ越し後に家中を嗅いで回ったり、お客さんの持ち物を念入りに確認したりするのも、安心できる環境かを確かめるための行動です。また、病院帰りの猫に同居猫が警戒するのも、普段と違うニオイに戸惑っているから。猫にとって人の指先は、さまざまな情報が詰まった“情報源”なのです。

3.好奇心

人懐っこい猫の中には、目の前に指を差し出されても怖がらず、「なになに？」と興味深そうに近寄ってくる子もいます。これは、相手を警戒していないだけでなく、“知らないニオイを確かめたい”という好奇心が強く働いているためです。

猫は非常に嗅覚が優れており、人には感じ取れないわずかな香りからも多くの情報を集めています。相手が安心できる存在かを判断する一方で、単純に「新しいニオイがする！」とワクワクしている場合もあるのだとか。もともと猫は、未知のものを確認したがる好奇心旺盛な動物。気になるニオイを見つけると、思わず鼻を近づけたくなるのかもしれませんね。

隠されている意味

猫は非常に嗅覚が優れた動物で、その能力は人間の何十万倍にも及ぶといわれています。初対面の人や、いつもと違うニオイがする相手に出会ったとき、まず鼻を近づけて確認するのは「安全な相手か」を見極めるため。猫にとっては、見た目よりもニオイが重要な判断材料なのです。

中には、指先のニオイを嗅いだあと、鼻や頭をこすりつける猫もいます。これは、「安心できる存在」と認めているサイン。信頼の気持ちを表現しているのでしょう。

一方、ニオイを確認したあとに離れていっても、必要な情報収集が終わっただけの場合がほとんど。嫌がっているとは限りませんので、安心してください。

嗅がせるときの注意点

猫の目の前に突然指や物を差し出すと、驚いて警戒してしまうことがあります。コミュニケーションを取るときは、頭より低い位置からゆっくり近づけるのがポイント。猫がリラックスしているタイミングなら、安心してニオイを確認してくれるでしょう。また、乾燥する季節は静電気が起きやすいため、あらかじめ対策をしてから指先を嗅がせてください。

まとめ

猫が人の指先をクンクン嗅ぐのは、ただ気になっているだけではありません。猫にとって嗅覚は、相手の情報や安心できる存在かどうかを確かめるための大切な感覚。指先には体臭や触れた物の香りなど、さまざまな情報が残っているため、猫はそこから相手を判断しているのです。

そのため、猫と仲良くなりたいときは、いきなり触ろうとするより、まず指先をそっと差し出してニオイを確認してもらうのがおすすめ。無理に距離を縮めるのではなく、猫のペースに合わせてニオイのコミュニケーションを取ることで、少しずつ信頼関係を築いていけるかもしれません。