エクアドル代表のW杯メンバーにパリョ、カイセドらが名を連ねた

北中米ワールドカップ（W杯）に臨むエクアドル代表が、6月1日にW杯メンバー26選手を発表した。

エクアドル・サッカー連盟が発表したメンバーには、フランス1部パリ・サンジェルマンDFウィリアム・パリョ、イングランド1部チェルシーのMFモイゼス・カイセドらが名を連ねている。

南米予選をアルゼンチンに次ぐ2位で通過したエクアドルは、2大会連続5回目のW杯出場となる。アルゼンチン人のセバスティアン・ベッカセッセ監督は、パチョ、イングランド1部アーセナルのDFピエロ・インカピエ、イタリア1部ACミランDFペルビス・エストゥピニャン、カイセド、3大会目のW杯出場となるメキシコ1部パチューカFWエネル・バレンシアらを招集している。

ベッカセッセ監督が就任した2024年以降、就任初戦のブラジル戦に0-1で敗れたエクアドルだが、それ以降は18試合を無敗と好成績を残している。同国初のベスト8進出を目指すW杯ではグループEで、コートジボワール、キュラソー、そしてドイツとの対戦が決まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）