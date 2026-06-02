サッカーボールを一度ヘディングするだけで脳損傷に関連するタンパク質濃度が上昇する
ヘディングはサッカーボールを頭に当てて遠くへ飛ばしたりシュートしたりするプレーであり、サッカーの試合では一般的に見られます。しかし新たな研究で、サッカーボールを一度ヘディングするだけで脳損傷に関連するタンパク質の濃度が上昇し、ヘディングの回数が増えるほど上昇度合いも高くなることが明らかになりました。
Amateur Soccer Heading and Acute Elevations in Blood-Based p-Tau217 and S100B | Neurology | JAMA Neurology | JAMA Network
Heading a soccer ball just once is enough to raise levels of proteins associated with brain damage | Live Science
https://www.livescience.com/health/neuroscience/heading-a-soccer-ball-just-once-is-enough-to-raise-levels-of-proteins-associated-with-brain-damage
ヘディングはコーナーキックやフリーキックなどのセットプレーや、高い軌道のボールがペナルティエリア付近に放りこまれた際などによく行われます。特に高身長のオフェンスやディフェンスの選手がヘディングをする機会が多く、高身長の選手にとっては自分の強みを生かすプレーでもあります。
ところが、近年はスポーツの試合における長期的な脳損傷のリスクについての懸念が高まっており、ヘディングも脳へのダメージがあるのではないかと指摘されています。そこでオランダのアムステルダム大学医療センターの研究チームは、オランダ王立サッカー協会を通じて募集したハイレベルのアマチュアサッカー選手302人を対象に、試合の中で行われたヘディングの影響を調査しました。
被験者はいずれも18歳以上の男性であり、平均年齢は24.6歳で、これまでに神経疾患の既往歴はありませんでした。被験者は2024年8月〜12月に行われた合計11試合のいずれかに参加し、研究チームは試合のビデオ分析を用いて各選手のヘディング回数や強度を測定したほか、ローカル位置モニタリングや心拍数分析を用いて運動強度も監視しました。
試合における平均ヘディング回数は選手1人あたり2.1回で、出場した302人のうちヘディングを1回以上行ったのは216人(72％)でした。また、頭に当たったボールが20m以上跳んだ「高衝撃ヘディング」を行ったのは145人(48％)で、65人(22％)は複数回の高衝撃ヘディングを行ったと報告されています。
研究チームは試合に参加した選手から、試合前・試合後・試合の24〜48時間後に血液サンプルを採取し、神経損傷に関する複数のバイオマーカーについて分析しました。なお、選手のうち86人は試合から24〜48時間後の血液採取は辞退したとのこと。
分析の結果、試合でヘディングをした選手はしなかった選手に比べて、試合後の血液に含まれるS100Bというタンパク質の濃度上昇が有意に大きいことがわかりました。S100Bは中枢神経系に存在するアストロサイトという細胞によって産生され、外傷性脳損傷の評価に広く用いられています。
また、ヘディングを2回以上行った選手においては、アルツハイマー病のリスクを早期診断するのに用いられるp-tau217(リン酸化タウ)というタンパク質の濃度が上昇することも確認されました。タウタンパク質はニューロンの微小管を安定させる役割を持つタンパク質ですが、脳の神経伝達ケーブルに機械的なストレスがかかると酵素によって分解され、p-tau217を含むいくつかの形態のタンパク質に変化します。
S100Bとp-tau217の濃度は試合後24〜48時間以内に元のレベルまで戻りましたが、研究チームはこれが脳の永続的な損傷の可能性を排除するものではないと指摘。「これらの結果は、アマチュアレベルのヘディングでも神経の健全性に急性的な影響を与える可能性があることを示唆しています」と述べました。
論文の共著者で、アムステルダム大学医療センターで発達神経科学の助教を務めるマーシュ・ケーニヒス氏は、ヘディングがどのようにして2つのバイオマーカーの上昇を引き起こしたのかは不明だと説明しています。しかし、ヘディングなどの際に生じる短時間の頭部の加速と減速は、はるかに小規模な脳しんとうのような効果を引き起こす可能性があるとのこと。また、2026年4月に公開された別の研究では、サッカーボールが人の頭に当たると圧力波が頭部を伝わることが示されています。
ケーニヒス氏によると、今回の研究で測定されたバイオマーカーの上昇値は、臨床現場で脳損傷を診断するために用いられる値を超えてはいないとのこと。しかし、これらの値は重度の脳損傷や認知症などを判断するために用いられるものであり、ヘディングが数百回、あるいは数千回繰り返された場合は問題が生じる可能性があるとの懸念を示しました。