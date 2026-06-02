☆巨人―オリックス（１８：００・東京ドーム）巨人＝則本、オリックス＝九里

巨人は交流戦６戦を終えて３勝３敗。２日は２４年から６連敗中のオリックスと対戦する。巨人の坂本勇人は５月３１日の日本ハム戦に代打出場し、交流戦通算出場数を３１２（６位）とした。２日のオリックス戦に出場し、３１３試合とすれば、巨人では交流戦最多出場の阿部慎之助と並ぶ。

巨人の交流戦出場数上位は

（１）阿部慎之助 ３１３

（２）坂本 勇人 ３１２

（３）亀井 善行 ２１７

（４）長野 久義 １８５

（５）高橋 由伸 １４２

３１３試合出場なら全体でも新井貴浩（広島、阪神）、阿部と並び４位となる。坂本は今季、５月２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）で二塁打を打ち、交流戦の通算二塁打を６９とし、今江年晶（ロッテ、楽天）に並びトップに。交流戦の記録で上位に名を連ねるが、さらなる活躍でさらに数字を積み重ねることができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―ロッテ（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、ロッテ＝ジャクソン

☆ＤｅＮＡ―楽天（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝平良、楽天＝荘司

☆中日―ソフトバンク（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、ソフトバンク＝大津

☆阪神―西武（１８：００・甲子園）阪神＝西勇、西武＝平良

☆広島―日本ハム（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、日本ハム＝伊藤

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順