巨人は交流戦に入ってソフトバンク戦●○●、日本ハム戦○○●で３勝３敗。１チーム１８試合制となった２０１５年以降の交流戦で、巨人が開幕から２カードを終えて３勝３敗となったのは、今年が５度目になる（２０２０年は新型コロナウイルスの影響により中止）。

過去４度の３カード目は、２０１５年オリックス戦○○○、２０２１年西武戦△○△、２２年ソフトバンク戦●●○、２３年オリックス戦●○○。勝ち越しが３度あり、そのうち２度がオリックス戦。今年も２日からのオリックス３連戦に勝ち越して白星を先行させたいところだ。

ただし、オリックス戦は２４年から６連敗中。この６試合で巨人打者の本塁打は１本もない。最後に勝った２３年６月８日は丸の満塁アーチ、ウォーカーの２ランと本塁打２本で６点を稼いだだけに、効果的な一発でこのカードの連敗をストップさせたい。

◆３連戦の予想先発（２日は予告）

２日 巨人＝則本、オリックス＝九里

３日 巨人＝戸郷、オリックス＝曽谷

４日 巨人＝田中将、オリックス＝エスピノーザ

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２日 ＢＳ日テレ １８時〜（能見篤史氏）

３日 ＢＳ日テレ １８時〜（中畑清氏）

４日 ＮＨＫＢＳ １８時〜（田口壮氏、和田一浩氏）