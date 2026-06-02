◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。同球場ではセンターの巨大スクリーンにその時打席に入っている選手の「紹介文」や「プチ情報」が映し出される。ビジター選手の時も同様で、大谷の場合は第１打席が「妻の田中（旧姓）真美子は日本の富士通レッドウェーブで４シーズン、プロバスケットボール選手として活躍した」、第２打席は「父・徹は日本の奥州（岩手）にある三菱の地元工場がスポンサーを務めるセミプロチームで野球をしていた。母・加代子はバドミントン選手だった」と家族の情報が載っていた。

得意の６月初戦。３回先頭の第２打席で左中間への二塁打を放ち、今月初安打をマークした。５試合連続安打、打者として出場した試合の連続出塁は「１７」となった。

チェースフィールドでの試合は昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を決めて以来。Ｄバックス先発のＥ・ロドリゲス投手（３３）は通算９９勝を挙げている好投手で、今年３月のＷＢＣでは準々決勝で日本代表の連覇を阻み、初優勝を果たしたベネズエラ代表にも選ばれた左腕だ。大谷は試合前の時点で通算２０打数５安打の打率２割５分、１本塁打、２打点、７三振となっていた。

この日、初回先頭の第１打席は三ゴロに倒れたが、２度目の対戦では外寄りの８９マイル（約１４３・２キロ）カットボールを逆らわずにはじき返した。その後無死二、三塁からフリーマンの三ゴロの間に先制のホームを踏んだ。