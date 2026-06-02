Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太が２日、都内で行われたビューティーブランド「Ｌｅｋａｒｋａ（レカルカ）」の新アンバサダー就任発表会に出席し、会見中のハプニングに“神対応”を見せた。

宮舘は、この日から公開されたウェブＣＭの内容にちなみ「素の自分」についてトーク。「素の自分は、睡眠を取っている自分かな。目覚めてからは宮舘涼太な訳ですよ。グッドモーニングじゃなくて、『Ｉｔ’ｓ Ｓｈｏｗ Ｔｉｍｅ！』な訳ですよ。でも苦じゃない」と“舘様”を貫くことへの思いを語った。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎのメンバーとして、アイドル活動だけでなくバラエティー番組や、映画出演などでも活躍中で、「生まれ変わったとしてもアイドルを続けられたらなと思います」と宣言した直後、会場にいた観客の電子機器の音声アシスタントが宮舘の言葉に反応し、「いつもお疲れさまです」とＡＩ音声が響いた。

宮舘は、思わぬハプニングにもすかさず反応。「労いのお言葉っていいですよね。疲れてますか？じゃなくて、お疲れさまですっていいですよね。予期せぬタイミングでね、こういうこともありますよね」と優しくフォローする“神対応”を見せた。