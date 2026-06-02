Snow Man宮舘涼太、美容ブランドのアンバサダーに就任「言いたくてしょうがなかった」
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が2日、ビューティーブランド「レカルカ」のアンバサダーに就任。都内で行われた『レカルカ新アンバサダー就任発表会』に登壇した。
【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太
昨年末に雑誌でタイアップを受けたことがきっかけのブランドアンバサダー就任となった。レカルカ代表取締役CEOの梅田延稔氏は「宮舘さんが自然に放つ気品高い美しさと、何事にも真のあるこだわりの強さを感じた」とコメント。
黒のスーツにブランドカラーのボルドーのリボンタイのシャツを合わせた、気品漂う衣装で登場した宮舘は、ブランドアンバサダー就任式として梅田CEOからパネルを受け取り、「もっともっと多くの方にレカルカを知っていただくべく、これからアンバサダーとして努めさせていただきます」と意気込んだ。
雑誌のタイアップでの出会いを振り返り、「そこで初めてレカルカさんの製品を使い続けているので、きょうまで言いたくて言いたくてしょうがなかったんです。なので本当に光栄に思っております」と喜びをにじませていた。
宮舘が出演する新WEBCMは、きょう2日より配信される。
【全身ショット】エレガント！赤が映えるスーツ姿の宮舘涼太
昨年末に雑誌でタイアップを受けたことがきっかけのブランドアンバサダー就任となった。レカルカ代表取締役CEOの梅田延稔氏は「宮舘さんが自然に放つ気品高い美しさと、何事にも真のあるこだわりの強さを感じた」とコメント。
雑誌のタイアップでの出会いを振り返り、「そこで初めてレカルカさんの製品を使い続けているので、きょうまで言いたくて言いたくてしょうがなかったんです。なので本当に光栄に思っております」と喜びをにじませていた。
宮舘が出演する新WEBCMは、きょう2日より配信される。