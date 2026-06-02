お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。Xアカウントの乗っ取り被害を振り返った。

井上は3月、自身のXアカウントが乗っ取られ話題となった。大きな被害はなかったとしつつ「アインシュタインの稲ちゃんみたいなことがあるから…」と稲田直樹が過去に同様の乗っ取り被害（犯人はのちに逮捕）に遭ったことに触れると、パーソナリティーのパンサー向井慧も「勝手に女性にDM送ってみたいな」と振り返った。

井上は自身のアカウント乗っ取りが発覚した経緯について「俺も気付いてなくて。知り合いの方がLINEで『井上さん乗っ取られてますよ』って言われて」と回想。「X開いたら、僕のアカウントが『Morimoto Shigeki』になってたんです」と仰天した。

すぐに事務所に被害を報告し「乗っ取られたってなって会社に言うて。『どうしましょ？』『じゃあログインはできますか？』『ログインはできる』ってなって」。また「設定やパスワードを変えれば『Morimoto Shigeki』さんが入ってはこれないようにできるから」とパスワードを変更後、改ざんされたプロフィルを修正しようとしたという。

しかし「テンパってて。何から変えてええか分からんくて。先にログインパスワード変えて、文章、名前のところとかいろいろ変えてたら、1日5回しか変更できないんです」と制約があることが判明。「結果的に名前を最後に変更にしちゃったのよ。でも5回やってるから変更できひんってなって、『スーパーポジティブナルシスト Morimoto Shigeki』の状態が1日存在してるんです」と変えられたままの名前で1日過ごしたと苦笑した。

翌日には名前を変えたが「みんな変更できないって知らないでしょ？Xでファンの方から『井上さんこれはどういう種類のボケでしょうか』って」とツッコミが相次いだと明かし、「それは失敗したなって」と苦笑いだった。