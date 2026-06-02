日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（タイトル未定・集英社）が8月4日に発売されることが決定した。

26年5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、10代最後にソロ写真集に挑戦した。撮影はアメリカ・マイアミと、自身が幼少期を過ごした地元・北海道で行ったという。ぽかぽかと明るいビーチと、一面の雪景色という対照的な場所で見せる、弾ける笑顔とはかなさをまとう大人びた表情に注目だ。

また、同作では自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦し、かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、“藤嶌果歩”をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっているという。

藤嶌は「アイドルとしてのひとつの夢でもあった写真集を発売出来ることになり、本当にうれしいです！いつも応援して下さる皆さん、ありがとうございます」と喜び、「撮影場所のマイアミと北海道には、『カラフルな街並みで撮影したい』という希望と、『生まれ育った地で撮影したい』という願いをかなえて頂きました。とっても楽しい撮影期間で、私もページをめくる度に撮影時を思い出して幸せな気持ちになるんだろうなと今からワクワクしています！この先、アイドルをしていく中で『私にはこれがあるから大丈夫』と思える、お守りのような一冊になりました。それくらい素敵な一冊です！皆さんにとっても、特別なものになりますように」とコメントを寄せた。

同作は通常版の他に、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の合計4種の発売が予定されている。

◆藤嶌果歩（ふじしま・かほ）2006年（平18）8月7日、北海道生まれ。22年9月加入の四期生。愛称「かほりん」。特技は書道。160・4センチ。血液型不明。