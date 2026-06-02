一年前に来た公園で犬が進んだ先にあったのは...

飼い主が喜んでいた景色をもう一度見せるために道案内をするわんちゃんが、想像以上の賢さを見せ話題となりました。話題となった投稿には「嘘でしょ」「天才」と多くの驚愕の声が寄せられ、記事執筆時点で投稿は1.2万回表示されることとなりました。

【動画：世界一賢い犬種と『1年前にきた公園』に訪れた結果→ママの好きな景色を覚えていて…素敵すぎる『まさかの行動』】

１年前にも来た公園に再訪

話題となった投稿に登場しているのは、TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」のボーダーコリーの『ジッピー』くん。

この日ジッピーくんと同居犬で同じボーダーコリーの『ジョリー』くんが訪れたという公園は、1年前にも来たことがある場所だったそうです。

その公園に着くと、どこかへ向かうように坂道を上へ上へと進み始めたというジッピーくん。その様子はまるでしっかりと以前来たことを覚えているようで、迷いなくある場所へ進んでいるようだったと言います。

案内しているかのようにどんどん進む犬

山のように傾斜のきつい公園の坂道をどんどんと進み続けていったジッピーくん。時々後ろを振り返って飼い主さんがしっかりついてきているのかを確認しながら、「こっちこっち！」となにやら楽しみそうな表情で歩いていたのだそう。道中に二手に分かれる道があったそうですが、迷うことなく去年飼い主さんたちと歩いたほうの道を選んで行ったそうで、飼い主さんたちも驚きを隠せなかったといいます。

たどり着いた場所を見て感動

ついに頂上までたどり着いたジッピーくんたちと飼い主さん。

そこにあったのは街を見下ろせる展望台のような場所。実はこの場所は、一年前に訪れた際にママさんがその景色の綺麗さを見て喜んでいた場所なのだそう。「見て見て！」と得意げな顔で嬉しそうなジッピーくんの表情を見ると、一年前のママさんの反応を覚えていてもう一度この景色を見せてあげたかったのかもしれません。

この日のおでかけは、驚異の記憶力とジッピーくんの粋な計らいに感心した一日になったようです。

賢いだけでなく、優しさが表れているジッピーくんの行動には、「好きでしょ！？って顔してる」「一年前覚えてるんだ」とジッピーくんの人間のような頭の良さに驚きと感動を覚えた方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」では、パワフルで頭の良いボーダーコリーのジッピーくんとジョリーくんの日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。