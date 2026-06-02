気象庁発表

【画像】台風進路、今後の全国の天気

台風第６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。九州南部と四国地方では３日にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第６号は、２日１０時には屋久島の西南西にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルです。



台風は、進路を次第に東よりに変えながら、２日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には本州の南岸を東北東へ進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。

また、前線が九州、四国を通って日本の南にのびており、台風の北東側を東進する見込みです。

台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。

発達した雨雲が中心から離れた北側や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、また、中心付近以外でも風が非常に強く吹くおそれがあります。

■風・波・雨の予想





［風の予想］

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹く見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部地方 ２３メートル（３５メートル）

九州南部・奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信地方 ２５メートル（３５メートル）



［波の予想］

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ６メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ８メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部地方 ５メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ９メートル うねりを伴う



［雨の予想］

西日本や東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３５０ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 １８０ミリ

その後、３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東北地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］

奄美地方では２日は、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。沖縄地方では２日は、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方では２日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

■進路と勢力を詳しく



台風6号(チャンミー)

2026年6月2日10時45分発表 気象庁

2日10時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 屋久島の西南西約170km

中心位置 北緯29度30分 (29.5度)

東経129度00分 (129.0度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 330 km (180 NM)

2日11時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 屋久島の西南西約150km

中心位置 北緯29度40分 (29.7度)

東経129度05分 (129.1度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 330 km (180 NM)

2日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 足摺岬の南南西約100km

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経132度40分 (132.7度)

進行方向、速さ 北東 40 km/h (21 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

3日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 浜松市の南約60km

予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)

東経137度40分 (137.7度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

4日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度40分 (36.7度)

東経146度05分 (146.1度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (18 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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