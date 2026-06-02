映画監督の是枝裕和氏（63）が2日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。自身の映画に人気芸人を起用した理由を明かした。

公開中の映画「箱の中の羊」は、近未来のある夫婦がヒューマノイド（ヒト型ロボット）を息子として迎え入れるところから始まる家族の物語。女優の綾瀬はるかとお笑いコンビ「千鳥」の大悟がダブル主演を務めた。

初共演で夫婦役を演じた2人について、是枝氏は「バランスが良かったですね」と解説。「一見“この2人が夫婦？”って思われるかもしれないですけど、並んで見た時に“あるな、こういう2人”っていうのは、たぶんご本人たちも感じたと思います」と話した。

そして大悟をキャスティングした理由について「テレビのバラエティーを見ていて、もともととても好きだった」と回想。「とてもいい顔で笑う。今時こういう顔をした人はなかなかいない」と絶賛した。

また「凄く人間味があるというか、濃い顔をしてますよね」という是枝氏に、番組パーソナリティーの坂本美雨も「チャーミング。ウソがない気がする」と共感した。

さらに「色っぽいって言っちゃうと…」と言葉を選びながら「人間の色気があるなと思ってた」と告白。ヒューマノイドという機械と人間、生と死など相反する物を合わせるというテーマに沿って、綾瀬の夫役は「役者じゃなくてミュージシャンか芸人さん」が候補だったそうで、「僕から名前を出しました」と語っていた。