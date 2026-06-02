◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦。１点リードの５回１死で迎えた第３打席で中前打を放ち、２試合連続のマルチ安打とした。打率は２割８分６厘に上がった。

チェースフィールドでの試合は昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を決めて以来。Ｄバックス先発のＥ・ロドリゲス投手（３３）は通算９９勝を挙げている好投手で、今年３月のＷＢＣでは準々決勝で日本代表の連覇を阻み、初優勝を果たしたベネズエラ代表にも選ばれた左腕だ。大谷は試合前の時点で通算２０打数５安打の打率２割５分、１本塁打、２打点、７三振となっていた。

この日の初回先頭の第１打席は三ゴロに倒れたが、３回先頭で迎えた第２打席で左中間へ二塁打を放って６月初安打とした。５試合連続安打、打者として出場した試合の連続出塁を「１７」とすると、無死二、三塁から３番フリーマンの三ゴロの間に先制のホームを踏んだ。試合前、ロバーツ監督は「メカニクスの面でいくつかのことに確信が持てている状態なのだと思う。ここ最近の中では最もフレッシュに見える。フィールドを広く使おうとする彼の意識が結果につながっている。全ての要素が合わさって好調を生み出しているのだろう」と分析していたが、言葉通りの一打だった。

“ミスター・ジューン”の本領を発揮する時が来た。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマーク。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発した。月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した２４年には「シーズンに慣れてくるのもそうですし、いいところ、悪いところ、いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が来やすいのかなとは思う」と６月の好成績を分析していたこともある。

ドジャース移籍後初めて開幕から二刀流で稼働している今季。打者として５月は２５試合で打率２割８分９厘、４本塁打、１８打点。３１日（同６月１日）の本拠地・フィリーズ戦は２試合ぶりのマルチ安打で締めた。２９日（同３０日）の同戦では６年連続２ケタ本塁打となる１０号ソロを含む３安打。「センター中心にいい感じで打てている。あとは打球角度がしっかり出てくれば、長打になるのかな」と６月に向けて手応えを口にしていた。