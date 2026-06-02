◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が１日（日本時間２日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「８番・二塁」でスタメン出場し、１打席で３度のＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジで球場を盛り上げた。

ドジャースが１―０でリードした４回２死走者なしのロハスの２打席目。カウント１―１から先発左腕・ロドリゲスの３球目の外角球がストライク判定されると、ロハスがチャレンジ。わずかに外れていたためボールに覆ると、続く４球目の低めのストライク判定にもチャレンジし、またしてもボールに覆った。

カウント３―１から、５球目はストライクでフルカウント。６球目の外角低めのストライク判定に対してもロハスはチャレンジをしたが、ストライクゾーンに入っており、そのまま見逃し三振に倒れた。１打席で３度のチャレンジをして球場は大きく盛り上がったが、結局は三振だった。

メジャーで今季から導入された”ロボット審判”ことＡＢＳチャレンジは、チームで２度失敗するまでは何度でも行使することができる。