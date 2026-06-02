DA PUMP・ISSA、愛車ハーレーダビッドソンの“新アイテム”を披露「カッコイイヘルメットですね！」「かぶってるところが見たいでーす」
ダンスボーカルグループ・DA PUMPのISSA（47）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#harleydavidson」のハッシュタグを添え、愛車バイク『ハーレーダビッドソン』の“新アイテム”を披露した。
【写真】「カッコイイヘルメットですね！」ISSAが披露した愛車ハーレーの“新アイテム”
ISSAは「新しいアイテムゲットだぜっ」と切り出し、新調したクールなヘルメットの写真をアップした。
コメント欄には「カッコイイヘルメットですね！」「良きですね」「素敵ですね」「かぶってるところが見たいでーす」「また新しいアイテムたちと、バイク姿見せてね」などの声が寄せられている。
【写真】「カッコイイヘルメットですね！」ISSAが披露した愛車ハーレーの“新アイテム”
ISSAは「新しいアイテムゲットだぜっ」と切り出し、新調したクールなヘルメットの写真をアップした。
コメント欄には「カッコイイヘルメットですね！」「良きですね」「素敵ですね」「かぶってるところが見たいでーす」「また新しいアイテムたちと、バイク姿見せてね」などの声が寄せられている。