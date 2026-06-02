◇ア・リーグ ホワイトソックス6―9ツインズ（2026年6月1日 ミネアポリス）

ホワイトソックスの先発投手、デビッド・サンドリン投手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に先発登板し併殺を狙わなかった「謎」プレーについて反省した。

1―1の4回無死一、三塁の投ゴロで6番マーティンが6球目を平凡な投ゴロ。三塁走者は動かず、一塁走者と打者で併殺を狙う格好の機会となった。

ところが右腕はなぜか、キャッチするとゆう然と一旦落ち着く態度。そして一塁に送球しようとした。だが、その瞬間に併殺が取れることに気づいたのか慌てて二塁送球して、一塁走者をアウトにするだけのプレーとなってしまった。

そこからその回に満塁弾を浴び、5回でノックアウト。前回登板でメジャー初登板初先発で初勝利を手にしたサンドリンにとっては痛恨のマウンドとなり、試合も6―9で敗れ連勝は5で止まった。

試合後にサンドリンは、プレーを振り返り「あの場面でダブルプレーを取れていれば、その後のホームランは防げたはず。全て自分の責任です」と落胆した。一塁に送球しようとした理由は明かさなかった。

解説者も試合後に「ダブルプレーが取れていたら違う試合になっていたはず」と試合のポイントに挙げていた。