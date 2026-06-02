アーティスト・Adoのファンが、立て続けのグッズラッシュにうれしい悲鳴を上げている。

【写真】開始10分で売り切れ……。グッズ完売にファン悲鳴

Ado×日本代表ユニフォームが話題

5月28日にスタートしたスタジアムライブ事前通販では、Tシャツやぬいぐるみ、ポーチなど数千円台の商品を中心に、販売開始直後から完売アイテムが続出。SNSには、

《ほしいもの何も買えなかった泣》

《現地で買うしかないのか……》

《10分前から待機していたのに負けました》

といった声が相次ぎ、大きな盛り上がりを見せた。

今回の事前通販は、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、神奈川県・日産スタジアムで開催される「Ado STADIUM LIVE 2026『Ao』」に向けたもの。国内有数の大規模会場での開催とあって、公演タイトルとキービジュアルの公開時から大きな注目を集めており、その期待の高さが今回のグッズ人気にも表れている。

一方で、ファンの間では、

《在庫復活してる》

《まだ諦めるには早い》

といった情報共有も広がっており、売り切れ表示のなかでも再入荷を狙ってページを更新し続ける動きが見られているようだ。

そんな熱狂冷めやらぬなか、追い打ちをかけるように新たな発表も。サッカー日本代表とのコラボによる「サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム Ado」（税込1万8700円）が5月29日より予約受付を開始し、6月8日に発売されることが明らかになった。

前面にはモチーフである青い薔薇のロゴを大胆に配置し、背面にはAdoのキービジュアルをあしらった特別仕様。約1万9000円という価格設定ながら、サッカー日本代表との特別コラボとあって注目度は高く、ファンからは歓喜の声が上がる一方で、

《財布が追いつかない》

《ほかのキャンセルしてこっち買いたい》

《これからさらにグッズ増えそう……》

と、切実な本音も噴出している。

さらに、「Ado STADIUM LIVE 2026『Ao』」では会場限定デザインユニフォームの発売も予定されているとあり、ファンの間では“ここで手を出していいのか”と悩む声も。スタジアムグッズで数千円単位の出費が続くなか、税込1万8700円のコラボユニフォームまで加わり、まさに“うれしい悲鳴”の状態だ。

スタジアムライブ本番を前に加速するAdo旋風。事前通販の一部商品には在庫復活の報告もあり、まだ入手機会は残されている可能性もある。サッカー日本代表との特別コラボにも注目が集まるなか、“推し活”への情熱と財布事情とのせめぎ合いは、しばらく続きそうだ。