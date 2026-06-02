森三中・大島美幸、嵐の活動休止と母の死去重なる「家ではずっと泣いてました」長文で思いつづる
お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）が2日までに、森三中のスタッフ公式インスタグラムを更新。活動を終えたアイドルグループ・嵐への思いをつづった。
大島は「嵐さん 26年半、本当に本当にお疲れ様でした！」と投稿。「これでもかと爆笑させられ、これでもかとキュンキュンさせられました。嵐がいたから仕事を頑張れました。嵐に笑ってほしくてなんでも挑戦しました。嵐のライブに行くのが一番のご褒美でした。一生の嵐友達ができました」と感謝をつづった。
【写真】思いがあふれて…森三中・大島美幸が書き記した嵐のノート
続けて「嵐が休止してすぐに母が亡くなりました。嵐がいない。母がいない。どうすればいいかわかりませんでした。仕事はふざけました。家ではずっと泣いてました」と明かした。「休止前の配信ライブで松本さんが『辛い時、困った時、元気出したい時にいつでも音楽は側にあります。寂しかったら嵐を聴いてください。 俺も聴きます』と言ってくれてるのを思い出しました。“スケッチ”をしこたま聞きました。少しづつ前を向けるようになりました」と振り返った。
「休止から6年、2026年4月。東京ドームにあの頃のまんまの“嵐”がいました。涙で嵐はぼんやりとしか見えなかったけど、直接感謝を伝えられたこの上ない幸せな1日でした。“嵐”は120％私の青春です。配信を観させていただき、どうしても感謝を伝えたくて、書き残しておきたくて。これからもメンカラ5色を意識して生きていきます。中でも紫を選びます。5人の生年月日はインプット済です。リーダーは私の1個下です。手書きの手帳には嵐のCDの発売日＆何のドラマ主題歌だったのかのメモがあります。質問されたらいつでも答えられるように、一生はさみ続けます。5人の未来が笑顔でありますように。生きる楽しみを頂き最高に幸せです。心から感謝カンゲキ雨嵐」と結んだ。
大島は「嵐さん 26年半、本当に本当にお疲れ様でした！」と投稿。「これでもかと爆笑させられ、これでもかとキュンキュンさせられました。嵐がいたから仕事を頑張れました。嵐に笑ってほしくてなんでも挑戦しました。嵐のライブに行くのが一番のご褒美でした。一生の嵐友達ができました」と感謝をつづった。
続けて「嵐が休止してすぐに母が亡くなりました。嵐がいない。母がいない。どうすればいいかわかりませんでした。仕事はふざけました。家ではずっと泣いてました」と明かした。「休止前の配信ライブで松本さんが『辛い時、困った時、元気出したい時にいつでも音楽は側にあります。寂しかったら嵐を聴いてください。 俺も聴きます』と言ってくれてるのを思い出しました。“スケッチ”をしこたま聞きました。少しづつ前を向けるようになりました」と振り返った。
「休止から6年、2026年4月。東京ドームにあの頃のまんまの“嵐”がいました。涙で嵐はぼんやりとしか見えなかったけど、直接感謝を伝えられたこの上ない幸せな1日でした。“嵐”は120％私の青春です。配信を観させていただき、どうしても感謝を伝えたくて、書き残しておきたくて。これからもメンカラ5色を意識して生きていきます。中でも紫を選びます。5人の生年月日はインプット済です。リーダーは私の1個下です。手書きの手帳には嵐のCDの発売日＆何のドラマ主題歌だったのかのメモがあります。質問されたらいつでも答えられるように、一生はさみ続けます。5人の未来が笑顔でありますように。生きる楽しみを頂き最高に幸せです。心から感謝カンゲキ雨嵐」と結んだ。